Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ΕΟΔΥ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και δωρεάν ανώνυμου ελέγχου για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης και την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS.

Κινητές μονάδες διενεργούν ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης για τον HIV και τις ηπατίτιδες, παρέχοντας παράλληλα συμβουλευτική υποστήριξη και ενημερωτικό υλικό σε πολίτες διαφόρων περιοχών.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη διασύνδεση των διαγνωσμένων ατόμων με το σύστημα υγείας για την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Τα Γραφεία Συμβουλευτικής του ΕΟΔΥ παρέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εξειδικευμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εμβολιασμών, προληπτικής αγωγής και ψυχολογικής υποστήριξης για τη σεξουαλική υγεία.

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Ο ΕΟΔΥ, συνεχίζοντας την υλοποίηση παρεμβάσεων στην Κοινότητα για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, στο πλαίσιο της φθινοπωρινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης 2026 και της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικού ανώνυμου ελέγχου με τη μέθοδο της δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για τον HIV, τις Ηπατίτιδες B & C και άλλα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ).

Μορφή Παρέμβασης:

Παρουσία Κινητής Μονάδας εξέτασης του ΕΟΔΥ, όπου κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre-information and post-counseling).

Ενημέρωση της Κοινότητας (stand, street action) με διανομή προφυλακτικών και ενημερωτικού έντυπου υλικού του ΕΟΔΥ για τα ΣΜΝ σε κεντρικά σημεία.



Οι δράσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνεχίστηκαν την επομένη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ):



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Οι επόμενες δράσεις θα πραγματοποιηθούν:



26/11/2026, Πέμπτη, 10:00-15:00



Πειραιάς: έναντι Δημοτικού Θεάτρου/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ



Αλεξανδρούπολη: σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Χηλή Αλεξανδρούπολης, έμπροσθεν του φοιτητικού εστιατορίου του Συγκροτήματος της Σχολής Επιστημών Αγωγής/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ



27/11/2026, Παρασκευή, Αθήνα-Γκάζι, (πλατεία, οδός Ιάκχου) 12:00-17:00/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ



30/11/2026, Δευτέρα, Αθήνα-Πλατεία Κοραή, 17:00-22:00/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ



01/12/2026, Τρίτη



Αθήνα-Πλατεία Κοραή, 17:00-22:00/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ



Θεσσαλονίκη, ενημέρωση της Κοινότητας σε κεντρικά σημεία της πόλης, σε πρωινό ωράριο (street work)



Πειραιάς, έναντι Δημοτικού Θέατρου, 10:00-15:00, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Πειραιά – ΚΥ Πειραιά & Οίκος Ναύτου/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ

Αλεξανδρούπολη, λεωφόρος Δημοκρατίας, σε πρωινό ωράριο, σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Κέντρου Αντιμετώπισης εξαρτήσεων Αλεξανδρούπολης (ΕΟΠΑΕ)/ενημέρωση της Κοινότητας



Ιωάννινα, πλατεία Μαβίλη, ενημέρωση της Κοινότητας, 12:00-17:00

02/12/2026, Τετάρτη, Σοφάδες Καρδίτσας, 11:00-17:00, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας (παράρτημα Ρομά)/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ



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03/12/2026, Πέμπτη:



Πλατεία Χαλανδρίου, 16:00-20:00/ενημέρωση της Κοινότητας



Κέντρο Υγείας Μοσχάτου, σε πρωινό ωράριο



05/12/2026, Σάββατο, 10:00-14:00, Εξωτερικός χώρος Δημαρχείου Ραφήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ραφήνας



Όλες οι παραπάνω δράσεις πρόληψης θα συνοδεύονται από ενημέρωση του κοινού με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών.



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Σκοπός των δράσεων είναι η πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, μέσω της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής του πληθυσμού για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, της ανάδειξης της σημασίας τόσο της έγκαιρης και ταυτόχρονης ανίχνευσης περισσοτέρων νοσημάτων (Integrated testing), όσο και της άμεσης διασύνδεσης των ατόμων που διαγνωσθούν με κάποιο νόσημα με το σύστημα υγείας για τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.



Στα Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα -κατόπιν ραντεβού- γρήγορη ανιχνευτική εξέταση (rapid test) για HIV, Ηπατίτιδες, Σύφιλη, Χλαμύδια, Γονόρροια, πλαισιωμένη με συμβουλευτική και εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά την εξέταση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού/ διενέργειας εμβολιασμού έναντι των ιών Ηπατίτιδας Α & Β και του HPV, συνταγογράφησης προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον HIV (PrEP), καθώς και ιατρικής καθοδήγησης σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Ακολούθως, υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής σε υπηρεσίες υγείας και διασύνδεσης με την ιατρική φροντίδα. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση του στίγματος και την αξία των υγιών σχέσεων. Τέλος, παρέχονται στο κοινό δωρεάν προφυλακτικά και έντυπο ενημερωτικό υλικό.



Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ):

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Πολυκλινική Αθηνών, 210 8813615, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Νοσ. «Α. Συγγρός», 210 7239945, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Κέντρο Υγείας Πειραιά, 210 4115672, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – (ΝΑΔΝΘ) Θεσσαλονίκη, 2313 308878, 2310 243363, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Πτέρυγα Παλαιού Νοσοκομείου), 2421 352136, [email protected]

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 2551025748,

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