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Η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών περιλαμβάνει την αύξηση των δρομολογίων στο Μετρό και στα λεωφορεία, καθώς και την εκπαίδευση νέων οδηγών για τη στελέχωση του στόλου.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και προανήγγειλε προσαρμογές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας θα τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2026 με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

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Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας ανακοίνωσε ότι τρεις νέες γραμμές ενττάσσονται στην 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου στην Αθήνα, με τους πολίτες να έχουν επιπλέον επιλογές για την μετακίνησή τους με λεωφορεία, σε πολυσύχναστες περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο Γ. Κώτσηρας υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα εξυπηρετεί κυρίως τους νεότερους που επιθυμούν να βγουν τα Σάββατα στην Αθήνα και θα είναι κάτι που θα συμβάλει σημαντικά στην μετακίνησή τους.

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Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για την αύξηση των δρομολογίων. Παράλληλα, μίλησε για τις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), αλλά και για τη νέα ψηφιακή διαδικασία έκδοσης και προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας.

Αύξηση δρομολογίων σε Μετρό και λεωφορεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός, τους πρώτους δέκα μήνες του 2026 πραγματοποιήθηκαν περίπου 5.000 επιπλέον δρομολόγια στο Μετρό. Μάλιστα, ο Οκτώβριος ήταν μήνας με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση για τη Γραμμή 1, μετά την προσθήκη του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού.

Βελτίωση καταγράφεται και στο δίκτυο των λεωφορείων, καθώς σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 εκτελέστηκαν περίπου 170.000 περισσότερα δρομολόγια. Η ανανέωση του στόλου έχει αυξήσει τον αριθμό των σύγχρονων διαθέσιμων οχημάτων, ενισχύοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Επιπλέον, από την 1η Οκτωβρίου οι πρότυπες λεωφορειακές γραμμές με υψηλή επιβατική κίνηση αυξήθηκαν από 15 σε 20. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει συμβάλει στη μείωση των χρόνων αναμονής κατά 12% έως 15%.

Νέοι οδηγοί και εντατικοποίηση των ελέγχων εισιτηρίων

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των συγκοινωνιών. Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός, η αύξηση των διαθέσιμων δρομολογίων απαιτεί, εκτός από την ανανέωση των οχημάτων, και την παρουσία περισσότερων οδηγών.

Αυτή την περίοδο, στη Σχολή Οδηγών της ΟΣΥ βρίσκονται υπό εκπαίδευση 167 νέοι οδηγοί, οι οποίοι αναμένεται να στελεχώσουν τις αστικές συγκοινωνίες.

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Παράλληλα, μέσα στο 2026 έχουν διενεργηθεί περίπου 6 εκατομμύρια έλεγχοι εισιτηρίων στα μέσα σταθερής τροχιάς. Η ενίσχυση των ελέγχων αποσκοπεί στον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής και στην καθιέρωση της συστηματικής επικύρωσης εισιτηρίων από το επιβατικό κοινό.

«Το κομμάτι των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι κομβικό για την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία αποδίδει, προκειμένου να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα και ο πολίτης να έχει καλύτερες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παρεμβάσεις στην εφαρμογή του νέου ΚΟΚ

Στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και της εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρθηκε επίσης ο Γιώργος Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των κανόνων για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

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Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε, μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026 είχαν καταγραφεί 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Την ίδια στιγμή, προανήγγειλε συγκεκριμένες προσαρμογές στο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΟΚ. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η παροχή κινήτρου για την απόκτηση της σωστής κατηγορίας άδειας οδήγησης, σε περιπτώσεις όπου ένας οδηγός εντοπίζεται να χειρίζεται όχημα για το οποίο δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

Ψηφιοποιείται η διαδικασία για τις πινακίδες κυκλοφορίας

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε τις αλλαγές που δρομολογούνται στη διαδικασία προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας. Το νέο σύστημα έχει ήδη θεσμοθετηθεί και εκτιμάται ότι θα αρχίσει να λειτουργεί έως το τέλος του 2026.

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Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία οι κατασκευαστές θα καταχωρίζουν τις διαθέσιμες πινακίδες. Ακολούθως, η διάθεσή τους στις Περιφέρειες θα γίνεται μέσα από ένα κεντρικά οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης αποθεμάτων.

Με την ψηφιοποίηση επιδιώκεται η απλοποίηση της προμήθειας των πινακίδων, μέσα από ένα αυτοματοποιημένο και διαφανές σύστημα, το οποίο αναμένεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις.

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