ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Έπειτα από 7 αγώνες στη League Phase ο Άγιαξ είναι 32ος με ρεκόρ 2-0-5 και 7-19 γκολ. Δεν μπορεί να τερματίσει στην πρώτη 8άδα και να περάσει απευθείας στους «16». Αν περάσει, θα είναι μόνο ως «ανίσχυρος» στα νοκ άουτ πλέι οφ. Οι Ολλανδοί θα επιδιώξουν να πάρουν τη νίκη με καλή διαφορά τερμάτων και ελπίζουν πως τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα τους βολέψουν και θα τους ωθήσουν στην πρώτη 24άδα. Στο πρωτάθλημα βρίσκονται στην 3η θέση μετά από 20 αγωνιστικές, με 10 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες. Το Σάββατο επικράτησαν 2-0 εντός έδρας της γειτονικής Φόλενταμ.

Advertisement

Advertisement

Ο Ολυμπιακός στέκεται στο 2-2-3 στη League Phase, με 8-13 γκολ. Είναι 24ος. Και αυτός μπορεί να περάσει μονάχα στα νοκ άουτ πλέι οφ και το μάξιμουμ που μπορεί να πετύχει είναι να τερματίσει 12ος. Ο στόχος του είναι να εξασφαλίσει την πρόκριση και ουσιαστικά χρειάζεται νίκη για να τα καταφέρει. Το Σάββατο επικράτησε με 1-0 εντός έδρας του Βόλου, με γκολ του Ελ Κααμπί στο 26’ και ασίστ του Ποντένσε. Βρίσκεται στη 2η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος με 13 νίκες, 3 ισοπαλία και 1 ήττα. Ακολουθεί το ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο άσος του Άγιαξ βρίσκεται στο 3.00** και το διπλό του Ολυμπιακού το βλέπουμε στο 2.32** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να σκοράρει το Γκολ 1 ο Άγιαξ έχει απόδοση 2.12**, ενώ ο Ολυμπιακός στέκεται στο 1.86**. Το combo στοίχημα Goal/Goal & Over 2,5 γκολ πληρώνει 1.86**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις φυσικά και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη «Johan Cruyff Arena», το Over 5.5 συνολικά σουτ του Ολυμπιακού στην εστία ανεβαίνει στο 2,90** από 2.70, ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 πηγαίνει στο 3.55** από 3.30.

Επιπλέον, το να είναι ο πρώτος που θα πετύχει γκολ στον αγώνα ο Ελ Κααμπί ανέρχεται στο 4.85** με την Ενίσχυση Απόδοσης της Betsson, ενώ το να κρατήσει ανέπαφη την εστία του ο Άγιαξ το βλέπουμε στο 4.85** από 4.50 που ήταν προηγουμένως. Με Σούπερ Ενίσχυση, το ημίχρονο/τελικό: 2/2 εκτοξεύεται στο 4.80** από 3.85.

Η Betsson προσφέρει όμως και πληροφορίες από την Τεχνητή Νοημοσύνη για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία “Πληροφορίες ΑΙ” είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

Ταυτόχρονα, στην πλατφόρμα της Betsson παρέχεται και μία καταπληκτική δυνατότητα, το περίφημο Auto Cash Out. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό εργαλείο, που σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμεί. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Μία δυνατότητα που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός.

Advertisement

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Advertisement