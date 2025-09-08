Η Ελλάδα δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της σε κανένα σημείο του αγώνα και γνώρισε ήττα 3-0 από τη Δανία, που φάνηκε πιο έτοιμη σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά την ενθαρρυντική πρεμιέρα της κόντρα στη Λευκορωσία, η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Τα γκολ της Δανίας σημείωσαν οι Ντάμσγκαρντ (32′), Κρίστενσεν (62′) και Χόιλουντ (81′). Σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας με 2-0, η Ελλάδα υποχώρησε στην 3η θέση του ομίλου με 3 βαθμούς, πίσω από Δανία και Σκωτία (4 βαθμοί).

Η εξέλιξη του αγώνα

Από τα πρώτα λεπτά, η Δανία είχε την κυριαρχία, εκμεταλλευόμενη τα αβίαστα λάθη της ελληνικής μεσαίας γραμμής. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από τους Σκανδιναβούς, όταν ο Φρόχολντ βρέθηκε σε θέση βολής μετά από λάθος του Κωνσταντέλια, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ. Ωστόσο, στο 32′ ο Κουρμπέλης έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή, ο Ντάμσγκαρντ δέχτηκε την πάσα και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Τζολάκη, γράφοντας το 1-0. Στο 45+2′ η Δανία είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά το φάουλ του Χόιμπεργκ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές, περνώντας Μπακασέτα και Μασούρα στη θέση των Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Παρά την αρχική βελτίωση στην ανάπτυξη, η ελληνική ομάδα αδυνατούσε να δημιουργήσει καθαρές φάσεις. Στο 62′, η Δανία διπλασίασε τα τέρματά της με τον Κρίστενσεν, μετά από πάσα του Χόιμπεργκ, ενώ η Ελλάδα απάντησε στο 67′ με σουτ του Παυλίδη που κατέληξε άουτ.

Στο 79′, η Εθνική προσπάθησε να μειώσει με κεφαλιά του Μαυροπάνου, αλλά ο Σμάιχελ απέκρουσε. Τελικά, στο 81′ ήρθε και το τρίτο γκολ της Δανίας, όταν ο Χόιλουντ εκμεταλλεύτηκε την επαναφορά μετά από λάθος του Τζολάκη, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Συνθέσεις ομάδων

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (64′ Σιώπης), Ζαφείρης (75′ Ιωαννίδης), Κωνσταντέλιας (45′ Μασούρας), Καρέτσας (45′ Μπακασέτας), Τζόλης (83′ Πέλκας), Παυλίδης.

ΔΑΝΙΑ (Μπριάαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Μέχλε, Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ, Χόιμπεργκ, Ντάμσγκαρντ, Σκοβ Όλσεν (63′ Ντόργκου), Μπίρεθ (63′ Χόιλουντ).