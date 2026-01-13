Credits: OPEN - Η στιγμή που ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έρχεται σε αντιπαράθεση με τον αγροτοσυνδικαλιστή

Νέα κόντρα ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (13/1) ανάμεσα σε αγροτοσυνδικαλιστές και κυβερνητικά στελέχη, με τους πρωταγωνιστές αυτήν την φορά να είναι ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Λουκάς Βούλγαρης, αντιπρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο Λιβαδιάς.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα, όταν ο Δ. Μαρκόπουλος άσκησε κριτική στον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα για την «επίθεση» στους «πρόθυμους» αγρότες που μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου, στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τη συζήτηση διέκοψε ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, ο οποίος απευθύνθηκε στον βουλευτή λέγοντας: «Είμαι αγρότης και τώρα εσείς γίνατε δικηγόρος των δικών σας». Όταν ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε «νόμιζα ότι είστε πυροσβέστης», ο αγρότης από το Κάστρο θεώρησε πως η στάση του βουλευτή ήταν προκλητική και ανέβασε τον τόνο: «Τα ρουφιανάκια σας, αρκετά σας ανεχτήκαμε, μπορείτε να σταματήσετε; Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε».

Ο βουλευτής της ΝΔ αντέδρασε άμεσα, με τη κόντρα να κλιμακώνεται και τον Δ. Μαρκόπουλο να ρωτά ευθέως τον αγροτοσυνδικαλιστή εάν γνωρίζει το γεγονός πως συνομιλεί με βουλευτή της ελληνικής Βουλής. «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου;», με τον αγροτοσυνδικαλιστή να απαντά: «Ε, δεν είστε ο πάπας της Ρώμης».