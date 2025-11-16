Άγρια συμπλοκή μεταξύ δέκα ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11/2025) στο Μουζάκι Καρδίτσας. Η ένταση ξέσπασε όταν δύο παρέες διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από μπαρ στο Μουζάκι, ενώ οι λόγοι του καβγά παραμένουν άγνωστοι. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε Κέντρα Υγείας της περιοχής για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, και το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που χρησιμοποίησε το μαχαίρι.

Πληροφορίες: trikalavoice.gr