Πάνω από 10.000 υποψήφιους πλανήτες βρήκαν αστρονόμοι σε δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) της NASA.

Το TESS είχε εκτοξευτεί σε τροχιά το 2018. Αποστολή του είναι η αναζήτηση εξωπλανητών σε τροχιά γύρω από άλλα άστρα, τους οποίους βρίσκει αναζητώντας σύντομες μειώσεις στη φωτεινότητα του φωτός που φτάνει στη Γη από κάθε άστρο- μια ένδειξη ότι ένας εξωπλανήτης σε τροχιά γύρω από ένα άστρο πέρασε από μπροστά του.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του New Scientist, το τηλεσκόπιο έχει βρει πάνω από 750 επιβεβαιωμένους εξωπλανήτες, μα έχει χιλιάδες επιπλέον υποψήφιους να αναμένουν επιβεβαίωση. Υπάρχουν και άλλα τηλεσκόπια που έχουν βρει εξωπλανήτες, και αυτοί που έχουν επιβεβαιωθεί ως τέτοιοι από όλα τα τηλεσκόπια πλέον ξεπερνούν τους 6.000.

Ο Τζόσουα Ροθ του Πανεπιστημίου του Princeton και συνάδελφοί του ανακοίνωσαν πρόσφατα έναν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πιθανών πλανητών, αναλύοντας εκ νέου τα δεδομένα του πρώτου έτους λειτουργίας του TESS. Συνδυάζοντας εικόνες από το τηλεσκόπιο, οι ερευνητές ήταν σε θέση να ψάξουν πλανήτες γύρω από άστρα που είναι λιγότερο φωτεινά, λόγω του μικρού τους μεγέθους ή της μεγαλύτερης απόστασης από τη Γη, σε σχέση με αυτό που ήταν προηγουμένως δυνατόν. Αυτό αποκάλυψε 11.554 υποψήφιους εξωπλανήτες, εκ των οποίων 10.091 δεν είχαν αναγνωριστεί σε προηγούμενες αναζητήσεις.

«Υπήρχαν εκτιμήσεις για χιλιάδες πλανήτες που κρύβονταν ακόμα στα δεδομένα του TESS» είπε ο Ροθ. «Απλά δεν είχαν αναζητηθεί».

Οι πλανήτες βρίσκονται μέχρι και 6.800 έτη φωτός από τη Γη, προς την κατεύθυνση του κέντρου του γαλαξία. Πάνω από το 90% των πλανητών είναι τύπου «θερμού Δία» – γίγαντες αερίων σε τροχιά πολύ κοντινή στο άστρο τους, η οποία διαρκεί λίγες μόλις ημέρες. Ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό είναι σαν τον Ποσειδώνα ή τύπου «Σούπερ Γη».

Ωστόσο δεν θα αποδειχθούν όλοι οι υποψήφιοι πραγματικοί πλανήτες, και ο καθένας πρέπει να ελεγχθεί ανεξάρτητα και από άλλα τηλεσκόπια. Κάποιοι αναμένεται να είναι «false positives». Σύμφωνα με τον Ροθ, «το πολύ 5.000 να είναι πραγματικοί πλανήτες», και το πιθανότερο είναι να μιλάμε για 3.000. Ακόμα και έτσι, ωστόσο, αυτό θα αύξανε πολύ τον αριθμό των γνωστών εξωπλανητών στο σύμπαν.