Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ανηλίκων σημειώθηκε στην Τρίπολη, με τους δυο να τραυματίζονται και τον έναν εξ αυτών να μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΕΡΤ News, το περιστατικό συνέβη στην οδό Καλαβρύτων, στην Τρίπολη, το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και στη συνέχεια ο ένας από τους δυο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να χειρουργηθεί χωρίς ωστόσο, να κινδυνεύει η ζωή του.

Η αστυνομία εντόπισε αιχμηρό αντικείμενο που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους ανήλικους. Έχουν συλληφθεί οι γονείς του ενός για παραμέληση ανηλίκου.