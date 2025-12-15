Σε πρόσκληση για άμεση και ουσιαστική συζήτηση με τους αγρότες προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο παρεμβάσεων για στήριξη στον πρωτογενή τομέα . Την ίδια στιγμή, οι αγρότες οργανώνουν συνελεύσεις στα μπλόκα, προκειμένου να χαράξουν στρατηγική, σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους.

Ειδικότερα, ο υπουργός κάλεσε τους αγρότες «σε διάλογο με ουσία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξεταστούν αναλυτικά τα επιμέρους ζητήματα, ενώ σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως έχουν ήδη ικανοποιηθεί αρκετά από τα αιτήματα, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων, κυρίως στο σκέλος του κόστους παραγωγής.

Όπως ανέφερε, οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πλέον εξομαλυνθεί, έπειτα από τα προβλήματα που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο καλοκαίρι. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα, όπως τόνισε, το υπουργείο εξετάζει διεξοδικά τα αιτήματα των αγροτών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

Παρεμβάσεις για μείωση του κόστους παραγωγής

Ο Κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι μπορούν να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι εξετάζονται:

παρεμβάσεις στην ενέργεια, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλότερης τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

ρυθμίσεις που αφορούν τα καύσιμα και ειδικότερα το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία,

αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το σύνολο (100%) της ασφαλιζόμενης ζημίας,

ενίσχυση κλάδων που πλήττονται εντονότερα, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες, μέσα από την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά, όπως διευκρίνισε, προκύπτουν από την εξυγίανση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους στοχευμένους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ.

«Υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»

Όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση.

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τούς τελευταίους μήνες.

Από τη δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών».

Σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια: «Δεν είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις Τσιάρα»

Στη Νίκαια, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών, με τους εκπροσώπους τους να δηλώνουν ότι οι τοποθετήσεις του υπουργού συνιστούν μεν μια βάση για συζήτηση, ωστόσο δεν κρίνονται ως επαρκείς.

Επανέλαβαν το αίτημά τους για σταθερή τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ εξέφρασαν την άποψη ότι τα αδιάθετα κονδύλια των ενισχύσεων δεν συνιστούν νέα στήριξη, καθώς τους αναλογούν ούτως ή άλλως.

«Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος κ. Χατζής, η απόφαση θα παρθεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκτιμάται ότι μέχρι αύριο, (16/12) θα υπάρξει η απάντηση των αγροτών για το αν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργού κ. Τσιάρα.

Μπλόκο Μαλγάρων: Ολοκληρώθηκε η συνέλευση των αγροτών, άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Από την άλλη μεριά, ολοκληρώθηκε η συνέλευση στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου το κλίμα ήταν επιφυλακτικό όσον αφορά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Οι συντονιστές των κινητοποιήσεων χαρακτήρισαν τα μέτρα «ασπιρίνες», ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές περί απόπειρας διάσπασης του μετώπου των μπλόκων.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης. Στη Νέα Χαλκηδόνα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, επισημάνθηκε ότι οι ανακοινώσεις παραμένουν ασαφείς, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής, γεγονός που, όπως σημειώνουν οι αγρότες, δεν επιτρέπει ουσιαστική συζήτηση σε αυτή τη φάση.

Σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων, στις 8 το βράδυ άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ το ρεύμα εξόδου παραμένει κλειστό επ’ αόριστον, όπως και η κατεύθυνση προς Αθήνα.

Για αύριο έχει προγραμματιστεί διανομή ρυζιού από παραγωγούς της περιοχής, με περιορισμό της κυκλοφορίας σε μία λωρίδα από τις 12 το μεσημέρι για μία έως δύο ώρες. Παράλληλα, οι αγρότες προγραμματίζουν συμμετοχή στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς τα τρακτέρ τους.

Τέλος, από την Τετάρτη εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με επέκταση του αποκλεισμού προς Θεσσαλονίκη.

Τα αιτήματα των αγροτών

Την Κυριακή, οι αγρότες απέστειλαν στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό τη λίστα των αιτημάτων τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καθώς και η αντίθεσή τους στην ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στη μεταφορά της διαχείρισης και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρόλο που ο Οργανισμός πληρωμών βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου με τις επιδοτήσεις κλοπές επιδοτήσεων και ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους.

Επιπλέον, οι αγρότες ζητούν πάγωμα ασφαλιστικών οφειλών, ενώ οι κτηνοτρόφοι θέτουν ζήτημα αλλαγής στη διαχείριση των ζωονόσων, με έμφαση στον εμβολιασμό και την πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων. Οι μελισσοκόμοι, από την πλευρά τους, ζητούν αναπλήρωση εισοδήματος ύψους 20 ευρώ ανά κυψέλη και ισότιμη ένταξη της μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες είχαν απορρίψει την πρόσκληση για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, απόφαση που ελήφθη κατά την Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας.