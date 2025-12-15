Ανοιχτά ερτήματα παραμένουν για τα αίτια θανάτου του 43χρονου άνδρα στο Αίγιο, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε εμπλακεί σε σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο της πόλης, όπου κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε γιατρό. Τις απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές αναλύσεις.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, συγγενείς του μετέβησαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αιγίου, εκφράζοντας έντονη οργή και κατηγορώντας τον γιατρό ότι φέρει ευθύνη για τον θάνατό του.

Advertisement

Advertisement

Το επεισόδιο στο νοσοκομείο



Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, φέρεται να διαφώνησε με ορθοπεδικό γιατρό σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματός του και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Η αστυνομία κλήθηκε άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη αποχωρήσει και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα



Την Κυριακή, ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του 43χρονου θα τελεστεί την Τρίτη στον Ιερό Ναό της Υπάπαντης του Χριστού στο Αίγιο.