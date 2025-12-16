Φως στα αίτια θανάτου του 43χρονου μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό στο Αίγιο, αποχώρησε από το νοσοκομείο και τελικά εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα νεκρός, ήρθε να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που του έγινε.

Ειδικότερα, η νεκροψία ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης (16/12) και τα ευρήματα έδειξαν περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο για τον θάνατο του 43χρονου μποξέρ που προηγουμένως γρονθοκόπγσε ορθοπεδικό κατά την επίσκεψή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο Αιγίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο μποξέρ έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (14/12) και αυτοί που τον εντόπισαν νεκρό στο σπίτι του, ήταν συγγενικά του πρόσωπα.

Τι συνέβη στο νοσοκομείο

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής (12/12) όταν ο 43χρονος μποξέρ, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, μετέβη στο νοσοκομείο του Αιγίου για εξετάσεις και τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο ο γιατρός αντιμετώπισε το πρόβλημά του και έτσι η λογομαχία γρήγορα μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση κατά του γιατρού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 43χρονου. Ωστόσο, ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Τότε, υπήρξαν αναφορές πως ο μποξέρ παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες μέρες στο σπίτι για να αποφύγει την σύλληψη.

Την Κυριακή, ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.