Σε Καλαμάτα και Αιτωλοακαρνανία η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες μ΄ αποτέλεσμα η Πυροσβεστική Υπηρεσία να αναλάβει δράση.

Στην Κατοχή και στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας η Πυροσβεστική προχώρησε σε άντληση υδάτων από υπόγεια που είχαν γεμίσει νερό μετά την έντονη βροχόπτωση των τελεταίων ωρών. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν.

Advertisement

Advertisement

Η πυροσβεστική μάλιστα απεγκλώβισε δυο ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού. Επειδή όμως αυτό βρισκόταν σε ένα στενό δρόμο, όπου δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά βοήθησε ένας ιδιώτης με το 4Χ4 αγροτικό του που προσέγγισε την είσοδο του σπιτιού και τις απομάκρυνε.



Σε κάποιες περιοχές το ύψος του νερού ήταν τέτοιο που ορισμένοι από τους κατοίκους δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους.

Στην Καλαμάτα η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε αρκετούς δρόμους σε ποτάμια το πρωί, ενώ το γεγονός ότι εκείνη την ώρα άνοιγαν και τα σχολεία δημιούργησε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε πολλές περιοχές της πόλης.



Μέσα σε μόλις μία ώρα έπεσαν 40 τόνοι νερό ανά στρέμμα, με αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να δεχθεί 12 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και για καθαρισμούς βουλωμένων φρεατίων. Σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν σε δύο καταστήματα – στη νέα είσοδο της πόλης καθώς και στο κέντρο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Νέδοντος & Γιατράκου.