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Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων.

Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν περίπου τις 610.000, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

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Η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται στην πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/.

Υποχρέωση να προχωρήσουν στον καθαρισμό και τη δήλωση έχουν:

  • ιδιοκτήτες οικοπέδων
  • επικαρπωτές
  • μισθωτές
  • υπομισθωτές

Παράλληλα, η υποχρέωση δεν σταματά στον καθαρισμό, καθώς τα οικόπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός των οικοπέδων

Οι απαραίτητες εργασίες είναι οι εξής:

  • απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, ειδικά όσων ακουμπούν σε κτίσματα
  • απομάκρυνση ξερής βλάστησης, πεσμένων φύλλων και άλλων εύφλεκτων υλικών από το έδαφος
  • κλάδεμα δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης, ανάλογα με το είδος και την ηλικία
  • αραίωση της θαμνώδους βλάστησης
  • απομάκρυνση απορριμμάτων, εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλικών
  • νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, χωρίς ανεξέλεγκτη απόρριψη

Πρόστιμα και κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

  • 500€ πρόστιμο αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση
  • 100€ αν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση
  • 5.000€ και τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση για ψευδή δήλωση
  • 1€/τ.μ. (ελάχιστο 200€, μέγιστο 2.000€) από τον δήμο αν δεν τηρείται η υποχρέωση συντήρησης μέσα στην αντιπυρική περίοδο

Εναλλακτική για την υποβολή δήλωσης

Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής δήλωσης (όπως ηλικία, αναπηρία, ανωτέρα βία ή άλλοι αντικειμενικοί λόγοι), η διαδικασία μπορεί να γίνει:

σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας