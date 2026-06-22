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Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων.

Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν περίπου τις 610.000, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

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Η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται στην πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/.

Υποχρέωση να προχωρήσουν στον καθαρισμό και τη δήλωση έχουν:

ιδιοκτήτες οικοπέδων

επικαρπωτές

μισθωτές

υπομισθωτές

Παράλληλα, η υποχρέωση δεν σταματά στον καθαρισμό, καθώς τα οικόπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός των οικοπέδων

Οι απαραίτητες εργασίες είναι οι εξής:

απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, ειδικά όσων ακουμπούν σε κτίσματα

απομάκρυνση ξερής βλάστησης, πεσμένων φύλλων και άλλων εύφλεκτων υλικών από το έδαφος

κλάδεμα δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης, ανάλογα με το είδος και την ηλικία

αραίωση της θαμνώδους βλάστησης

απομάκρυνση απορριμμάτων, εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλικών

νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, χωρίς ανεξέλεγκτη απόρριψη

Πρόστιμα και κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

500€ πρόστιμο αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση

100€ αν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

5.000€ και τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση για ψευδή δήλωση

1€/τ.μ. (ελάχιστο 200€, μέγιστο 2.000€) από τον δήμο αν δεν τηρείται η υποχρέωση συντήρησης μέσα στην αντιπυρική περίοδο

Εναλλακτική για την υποβολή δήλωσης

Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής δήλωσης (όπως ηλικία, αναπηρία, ανωτέρα βία ή άλλοι αντικειμενικοί λόγοι), η διαδικασία μπορεί να γίνει:

σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας