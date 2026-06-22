Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων.
Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν περίπου τις 610.000, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
Η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται στην πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/.
Υποχρέωση να προχωρήσουν στον καθαρισμό και τη δήλωση έχουν:
- ιδιοκτήτες οικοπέδων
- επικαρπωτές
- μισθωτές
- υπομισθωτές
Παράλληλα, η υποχρέωση δεν σταματά στον καθαρισμό, καθώς τα οικόπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός των οικοπέδων
Οι απαραίτητες εργασίες είναι οι εξής:
- απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, ειδικά όσων ακουμπούν σε κτίσματα
- απομάκρυνση ξερής βλάστησης, πεσμένων φύλλων και άλλων εύφλεκτων υλικών από το έδαφος
- κλάδεμα δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης, ανάλογα με το είδος και την ηλικία
- αραίωση της θαμνώδους βλάστησης
- απομάκρυνση απορριμμάτων, εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλικών
- νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, χωρίς ανεξέλεγκτη απόρριψη
Πρόστιμα και κυρώσεις
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:
- 500€ πρόστιμο αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση
- 100€ αν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση
- 5.000€ και τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση για ψευδή δήλωση
- 1€/τ.μ. (ελάχιστο 200€, μέγιστο 2.000€) από τον δήμο αν δεν τηρείται η υποχρέωση συντήρησης μέσα στην αντιπυρική περίοδο
Εναλλακτική για την υποβολή δήλωσης
Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής δήλωσης (όπως ηλικία, αναπηρία, ανωτέρα βία ή άλλοι αντικειμενικοί λόγοι), η διαδικασία μπορεί να γίνει:
σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας