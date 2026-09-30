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Ο σεφ επέλεξε να αποχωρήσει προκειμένου να περιορίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε ανοίξει υπερβολικά πολλά επαγγελματικά μέτωπα, αδυνατώντας να διαχειριστεί τον φόρτο εργασίας.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο MasterChef, υπογραμμίζοντας ότι εισήλθε στον διαγωνισμό με απόλυτη βεβαιότητα για τη νίκη του.

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Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να κλείσει τα μαγαζιά που διατηρούσε εξήγησε ο Άκης Πετρετζίκης. Όπως ξεκαθάρισε ο σεφ, η απόφαση δεν συνδεόταν με την οικονομική τους πορεία, καθώς τα καταστήματα ήταν κερδοφόρα. Αντίθετα, όπως ανέφερε, η ανάγκη του να περιορίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του ήταν αυτή που τον οδήγησε στο κλείσιμό τους.

Ο Άκης Πετρετζίκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την απόφασή του να αποχωρήσει από την καθημερινότητα των καταστημάτων.

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Όπως είπε: «Τα μαγαζιά εγώ τα έκλεισα κερδοφόρος. Εγώ ήξερα γιατί το έκανα. Πρώτα απ’ όλα έκανα δύο concept. Τα δύο concept τα φτιάξαμε σε στιγμές που δεν υπήρχαν. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να γίνεται μία πανδημία αυτού του πράγματος που κάναμε τότε. Ουρές περιμένανε, τα μαγαζιά βγήκαν με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν έκλεισα επειδή δεν πήγαιναν καλά οικονομικά».

Ο σεφ εξήγησε ότι βασικός λόγος για την απόφασή του ήταν η ανάγκη να βρίσκεται περισσότερο κοντά στα δύο παιδιά του και να αποκτήσει περισσότερο προσωπικό χρόνο.

«Έκλεισα γιατί είχα ανάγκη να μαζευτώ. Έκανα δύο παιδάκια, δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου και έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λείπει πάρα πολύ το μαγαζί και να σου πω την αλήθεια και άμα μπορούσα να το μπατζετάρω κιόλας και να πω ότι θα χάνω τόσα λεφτά κάθε χρόνο για να έχω μαγαζί, θα το έκανα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή μπορώ να το υποστηρίξω, να χάνω ακόμα και λεφτά και να έχω και μαγαζί».

«Έχω συνηθίσει να κάθομαι Σάββατο με τα παιδιά μου»

Παρά το γεγονός ότι του λείπει η καθημερινότητα των καταστημάτων, ο Άκης Πετρετζίκης σημείωσε ότι πλέον δεν θέλει να επιστρέψει σε έναν τρόπο ζωής που θα απαιτούσε να εργάζεται τα Σαββατοκύριακα και τα βράδια.

«Δεν το κάνω πια γιατί έχω συνηθίσει να κάθομαι Σάββατο με τα παιδιά μου. Δηλαδή εγώ δούλευα στα μαγαζιά, πήγαινα Σάββατα, Κυριακές, καθημερινές βράδια. Δευτέρα με Παρασκευή είχα να κάνω τον παραγωγό, τον παρουσιαστή. Να σας πω τι δουλειές έχω; Έχω το site, έχω το κανάλι στο YouTube, έχω τα social media, έχω τα έτοιμα γεύματα, έχω βιβλία, έχω περιοδικά…», πρόσθεσε.

Ο ίδιος αναγνώρισε, παράλληλα, ότι στο παρελθόν είχε αναλάβει περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες από όσες μπορούσε τελικά να διαχειριστεί, περιγράφοντας την κατάσταση ως δικό του λάθος.

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«Κι εγώ έχω φτάσει να έχω δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα μαγαζιά. Διαφορετικές, όχι όμοιες επιχειρήσεις. Δεν διαπραγματευόντουσαν το ίδιο πράγμα. Έκαναν κάτι διαφορετικό. Η καθεμία ήθελε ένα διαφορετικό μάνατζερ. Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα. Αυτό ήταν το λάθος το δικό μου. Δηλαδή το ότι πίστευα ότι ο Άκης στα 27 θα είναι ο ίδιος στα 42 ακμαιότατος, θα μπορεί να κάνει πεντακόσια πράγματα μαζί και δεν θα μπορεί να σταματάει με τίποτα. Δεν είχα χρόνο για τα παιδιά. Δηλαδή και τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα δηλαδή αν δεν είχα οικογένεια δεν θα είχα κλείσει τα μαγαζιά. Τι συζητάμε τώρα;».

Η συμμετοχή του στο MasterChef

Στην ίδια συνέντευξη, ο Άκης Πετρετζίκης μίλησε και για τη συμμετοχή του στο MasterChef, αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε και στην ανταπόκριση του κοινού.

Όπως εξήγησε, η απουσία των social media με τη σημερινή τους μορφή σήμαινε ότι η δημόσια κριτική και η άμεση αντίδραση του κοινού ήταν πολύ πιο περιορισμένες.

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«Ήμασταν τυχεροί τότε γιατί δεν είχαμε τότε social media. Δηλαδή τότε τα social media δεν είχαν αυτή τη μορφή που έχουν τώρα. Οπότε ουσιαστικά η επαφή που έπαιρνες από τον κόσμο ήταν μόνο δια ζώσης. Ό,τι μπορούσες να κάνεις από εκεί και να κρίνεις. Δεν ήταν τόσο έντονο το feedback που έπαιρνες από τον κόσμο. Δεν υπήρχε τόσο κριτική. Δεν υπήρχε τοξικότητα», είπε αρχικά, αναφερόμενος στην ανταπόκριση του κόσμου.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το γεγονός πως δεν είχε προηγούμενη εμπειρία από την τηλεόραση λειτούργησε τελικά υπέρ του, καθώς δεν ήταν εξοικειωμένος ούτε με τη δημοσιότητα ούτε με τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης.

«Οπότε θεωρώ ότι και το timing της εκπομπής που πήγα ήταν το κατάλληλο για να με βοηθήσει ακόμα παραπάνω. Γιατί δεν είχα την εμπειρία σε τίποτα. Ούτε στο πώς να στέκομαι, ούτε στο πώς να μιλάω, ούτε στο πώς να συμπεριφέρομαι. Ήμουν εντελώς άβγαλτος. Δεν είχα πίσω background. Δεν είχα πατέρα, μητέρα, θείο, φίλους, κάποιον να μου εξηγήσει το πώς δουλεύει το πράγμα. Με τις βλακείες που έκανα, που όλες τις βλακείες που έκανα τότε καλύφθηκαν λόγω του ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο…», σημείωσε.

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«Ήμουν σίγουρος ότι θα νικήσω»

Κλείνοντας, ο Άκης Πετρετζίκης αναφέρθηκε στην απόφασή του να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι είχε μπει στο MasterChef με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη. Όπως εξήγησε, είχε αφήσει πίσω του μια επαγγελματική προοπτική που είχε ήδη ξεκινήσει να χτίζει στη Νέα Υόρκη, γεγονός που, όπως είπε, δεν του επέτρεπε να αντιμετωπίζει τη συμμετοχή του απλώς ως μια εμπειρία.

*«Παιδιά ήμουν σίγουρος ότι θα νικήσω όταν πήγα. Μην παιδευόμαστε. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Μα σας ξαναλέω, η δίψα είναι πολύ… εγώ δεν άφησα τη δουλειά μου στην Αθήνα που δούλευα στο εστιατόριο και πήγα σε ένα διαγωνισμό. Εγώ άφησα μια δουλειά στη Νέα Υόρκη. Μια προοπτική, ένα πλάνο που ήδη είχα ξεκινήσει τριετές, τετραετές πίσω για να κάνω αυτό. Δεν γίνεται να μην το πιστεύεις. Δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές ακούω κάποιους που λένε «εγώ πάω για το ταξίδι στο διαγωνισμό». Αυτά είναι βλακείες. Δηλαδή τι βλακείες είναι αυτές; Πας για να βγεις δεύτερος; Δηλαδή όταν πας να βγεις δεύτερος, μην πας καλύτερα στο διαγωνισμό. Εγώ πίστευα εξαρχής ότι θα κερδίσω».

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