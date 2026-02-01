Για τον Πέτρο Φιλιππίδη μίλησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, δηλώνοντας πως δεν είναι εκκλησία για να τον συγχωρέσει.

Ο ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός πως ο Πέτρος Φιλιππίδης φέρεται να δέχεται προτάσεις ώστε να επιστρέψει στο θέατρο και μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ανέφερε πως εκείνος μόνο ξέρει τι θέλει να κάνει και εάν επιστρέψει ο κόσμος θα κρίνει αν θα τον αγκαλιάσει ή όχι.

Advertisement

Advertisement

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Πέτρο Φιλιππίδη και το ενδεχόμενο επιστροφής του: «Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Ήταν μία υπόθεση που ήταν στη δική μας τη ζωή πολύ έντονη, αλλά ολοκλήρωσε τον κύκλο της, οι αποφάσεις πάρθηκαν και δεν μπορείς να μείνεις περισσότερο σε αυτό. Αν τον έχουν φωνάξει, εκείνος θα κρίνει τι θα κάνει στη ζωή του. Το θέατρο είναι λίγο σαν την εκκλησία. Αν κάποιος μπορεί να επιστρέψει και το θέατρο να τον αγκαλιάσει πάλι, αυτό θα το πει και το κοινό φαντάζομαι».

Όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε εάν τον συγχωρεί, ο ηθοποιός του απάντησε: «Εγώ να τον συγχωρέσω; Γιατί να τον συγχωρέσω; Δεν έχω να συγχωρέσω κάτι, δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω κανέναν».