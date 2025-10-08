Φορείο με ασθενή στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στον δρόμο όταν άνοιξε η πόρτα του ασθενοφόρου που την μετέφερε, σύμφωνα με δημοσίευμα του evros-news.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή που έχει σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, μετέφερε ηλικιωμένη γυναίκα από το νοσοκομείο στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Σε ένα από τα φανάρια, όταν το ασθενοφόρο ξεκίνησε, το φορείο πάνω στο οποίο ήταν η ηλικιωμένη βρέθηκε στο οδόστρωμα- μάλιστα στάθηκε στις ρόδες του και δεν ανατράπηκε. Η ασθενής δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη ενώ ευτυχώς δεν ακολουθούσε από πίσω άλλο αυτοκίνητο.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη ειδοποίησε το Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ευτυχώς ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προχώρησε άμεσα σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών γιατί δεν επαρκεί το ένα ασθενοφόρο που διαθέτει το νοσοκομείο. Παράλληλα έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια.