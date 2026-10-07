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Οι αστυνομικές έρευνες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο βαρυποινίτης να έχει διαφύγει στην Αλβανία ή στο Κόσοβο, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.

Στο πλαίσιο του επεισοδίου στο beach bar, συνελήφθη ένας 27χρονος υπάλληλος ασφαλείας ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τον τραυματισμό δύο περαστικών.

Οι Αρχές διερευνούν μαρτυρία οδηγού, σύμφωνα με την οποία το όχημα του Ριζάι διέφυγε χρησιμοποιώντας φάρο που έμοιαζε με εκείνον της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Ο Αλκέτ Ριζάι εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν ολοκληρώθηκε η άδεια που είχε λάβει. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να περάσει εκτός Ελλάδας, με την Αλβανία και το Κόσοβο να εξετάζονται ως πιθανοί προορισμοί.

Το ενδιαφέρον των αστυνομικών στρέφεται παράλληλα στις κινήσεις του πριν από την εξαφάνισή του. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ριζάι φέρεται να είχε βρεθεί στο επίκεντρο επεισοδίου με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, όπου είχε μεταβεί με το αυτοκίνητό του και άτομα από την παρέα του.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν ύστερα από παρατήρηση του ιδιοκτήτη του καταστήματος για τη δυνατή μουσική. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, ενώ στη συνέχεια η κατάσταση ξέφυγε, με θαμώνες και εργαζομένους να βγαίνουν από το κατάστημα.

Οι Αρχές εξετάζουν την πληροφορία ότι ο Ριζάι έβγαλε όπλο και ενδεχομένως πυροβόλησε στον αέρα. Για το ίδιο περιστατικό έχει συλληφθεί ένας 27χρονος υπάλληλος ασφαλείας του beach bar, υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ελαφρά δύο περαστικοί.

Η νέα μαρτυρία που εξετάζουν οι Αρχές

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των ερευνών έχει προκύψει μία ακόμη μαρτυρία που αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να απομακρύνθηκε ο βαρυποινίτης.

Οδηγός που κινείτο στους δρόμους από τους οποίους φέρεται να πέρασε ο Ριζάι μετά το επεισόδιο στην Ανάβυσσο υποστήριξε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κινείται πίσω του και, σε κάποια στιγμή, να ενεργοποιεί φάρο που έμοιαζε με εκείνους που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία σε συμβατικά οχήματα.

Κατά την ίδια μαρτυρία, ένας από τους επιβάτες του αυτοκινήτου φέρεται να απευθύνθηκε στον οδηγό μέσω μεγαφώνου. Η συγκεκριμένη πληροφορία εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς θα μπορούσε να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το όχημα κατάφερε να κινηθεί χωρίς να προκαλέσει υποψίες.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται με βασικό σενάριο το ενδεχόμενο ο Ριζάι να έχει ήδη απομακρυνθεί από την Ελλάδα, με τις Αρχές να εξετάζουν τις διαδρομές και τις πιθανές διασυνδέσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν προς την Αλβανία ή το Κόσοβο.