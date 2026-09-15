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Ο 48χρονος συνδέεται με περιστατικό πυροβολισμών σε beach bar στην Ανάβυσσο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του, ενώ ο ίδιος θεωρείται πλέον επίσημα δραπέτης από τις σωφρονιστικές υπηρεσίες.

Για την υπόθεση των πυροβολισμών συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η σύζυγός του, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

Παρά το βαρύ ποινικό του παρελθόν με καταδίκες για ανθρωποκτονίες και αποδράσεις, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Ριζάι να επιστρέψει οικειοθελώς στις φυλακές.

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Με ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, τρεις καταδίκες για ανθρωποκτονία και δύο θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο, ο Αλκέτ Ριζάι βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αυτή τη φορά με αφορμή το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο.

Ο 48χρονος βρισκόταν εκτός φυλακής με άδεια όταν τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε το περιστατικό. Από τότε τα ίχνη του έχουν χαθεί, καθώς δεν επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, όπου όφειλε να παρουσιαστεί το πρωί της Δευτέρας.

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Συγκεκριμένα, ο Ριζάι έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή στις 08:30. Όταν πέρασαν 15 λεπτά χωρίς να εμφανιστεί, η διεύθυνση ενημέρωσε την Αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες στις διευθύνσεις που είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της άδειάς του.

Μέχρι στιγμής οι αναζητήσεις δεν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό του και, σύμφωνα με τις Αρχές, θεωρείται πλέον δραπέτης.

Οι 16 άδειες και το ιστορικό των αποδράσεων

Η συγκεκριμένη άδεια δεν ήταν η πρώτη που είχε λάβει ο 48χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της πολυετούς κράτησής του είχε πάρει συνολικά 16 άδειες.

Το ποινικό του παρελθόν είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς έχει καταδικαστεί σε τρεις φορές ισόβια για τρεις ανθρωποκτονίες που διαπράχθηκαν το 2003 και το 2006.

Η πρώτη δολοφονία σημειώθηκε το 2003, όταν ο Ριζάι σκότωσε τον Θανάση Κορωπιώτη, καθώς φέρεται να πίστευε ότι διατηρούσε σχέση με τη σύντροφό του.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2006, δολοφόνησε τους Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και Γιάννη Κάτσιο, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, μετά από εντολή του Βασίλη Στεφανάκου.

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Η ιστορία του στις φυλακές περιλαμβάνει και τρεις αποδράσεις, εκ των οποίων οι δύο έγιναν με ελικόπτερο.

Η πιο γνωστή σημειώθηκε το 2006, όταν ο Ριζάι και ο Βασίλης Παλαιοκώστας κατάφεραν να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο. Ακολούθησε νέα απόδραση με ελικόπτερο, ενώ σε τρίτη περίπτωση ο Ριζάι είχε καταφέρει να διαφύγει παίρνοντας ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Γιατί εκτιμάται ότι μπορεί να επιστρέψει στη φυλακή

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος, αστυνομικές και νομικές πηγές εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο να εμφανιστεί και να επιστρέψει στις φυλακές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή», ο Ριζάι έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υπό όρους αποφυλάκισή του.

Παράλληλα, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να επιστρέψει ακόμη και σήμερα, καθώς ολοκληρώνεται το χρονικό όριο του αυτοφώρου για το αδίκημα που αφορά τη χρήση όπλου.

Τι έχει γίνει στην Ανάβυσσο

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο beach bar της Αναβύσσου.

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Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η σύζυγός του. Σε βάρος τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν και μετά τους πυροβολισμούς, καθώς και τον ρόλο που είχε ο Αλκέτ Ριζάι στο περιστατικό.

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