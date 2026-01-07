Θετική εξέλιξη σημειώθηκε στο σύνολο των αιτημάτων των παραγωγών των λαϊκών αγορών από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε νέα βάση μπαίνουν ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης προσαρμόζεται στα πραγματικά εισοδήματα, ενώ το ηλεκτρονικό τιμολόγιο προσαρμόζεται στα πραγματικά δεδομένα των λαϊκών αγορών, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο.

Την Παρασκευή οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κανονικά σε όλη τη χώρα.

Advertisement

Advertisement

Η προγραμματισμένη δράση στη λαχαναγορά του Ρέντη δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Παραγωγών

Σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρονται τα εξής: «Μετά από συναντήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο και στο Υπουργείο Οικονομικών με τους: Υφυπουργό κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά αναστέλλεται η επ’ αόριστον απεργία των λαϊκών αγορών και ο αποκλεισμός της λαχαναγοράς.

Αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές. Θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Μακρίδης Βασίλειος

Ο Γεν. Γραμματέας Περτσούνης Δημήτριος».

Τα δύο κύρια αιτήματα των επαγγελματιών λαϊκών αγορών

Οι υφυπουργοί κ. Γιώργος Κώτσηρας και κ. Θάνος Πετραλιάς δεσμεύτηκαν να εξετάσουν σοβαρά τα δύο κύρια αιτήματα που προέβαλαν οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών.

Το πρώτο αφορά την εύρεση εναλλακτικού τρόπου δήλωσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής και το δεύτερο αίτημα αφορά το τεκμαρτό εισόδημα. Είχε προηγηθεί το πρωί συνάντηση των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με τον υπ. Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο όπου επιτεύχθηκε συμφωνία για τις αλλαγές που επιθυμούν οι επαγγελματίες στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Advertisement

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών θα επιστρέψουν στους πάγκους τους την Παρασκευή 9/1 για να εργαστούν κανονικά. Ωστόσο, αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επαφές των επαγγελματιών με τους δύο υφυπουργούς Οικονομικών καθώς και με τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή το απόγευμα έγιναν σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Παραγωγών των Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών της Αττικής, Κώστα Στουραΐτη, συμφωνήθηκε να οριστούν δύο νέες συναντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Η οριστικοποίηση των ραντεβού αναμένεται αύριο, Πέμπτη.

Advertisement

Πηγή: EUROKINISSI

Το οικονομικό επιτελείο δεσμεύτηκε να εξετάσει τα δύο κύρια αιτήματα των εκπροσώπων. Το πρώτο αφορά την εύρεση εναλλακτικού τρόπου δήλωσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι εκδίδουν ήδη τέτοιο δελτίο κατά τη φόρτωση των προϊόντων τους για τη λαϊκή, και η επανάληψη της διαδικασίας μετά το πέρας της αγοράς δημιουργεί δυσκολίες.

Το δεύτερο αίτημα αφορά το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών εργάζονται 150-180 ημέρες το χρόνο και όχι 350, όπως υπολογίζεται στην τρέχουσα φορολογική μεταχείριση.

«Υπήρξε μία βάση συζήτησης και διαλόγου», δήλωσε ο Κώστας Στουραΐτης, τονίζοντας ότι το κλίμα ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο δέχτηκε τα ζητήματα που τέθηκαν και δεσμεύτηκε να τα εξετάσει διεξοδικά στις επόμενες συναντήσεις.

Advertisement

Οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για τους επαγγελματίες που εξυπηρετούν καθημερινά τους πολίτες, παρέχοντας φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

Advertisement