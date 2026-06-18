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Δεκατέσσερα ηχεία και δύο ενισχυτές είχε στο αυτοκίνητό του 19χρονος οδηγός που συνελήφθη στα Άνω Λιόσια τα ξημερώματα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν όχημα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, το οποίο είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινής ησυχίας της περιοχής. Το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη ο 19χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ κατασχέθηκαν 14 ηχεία και 2 ενισχυτές.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.