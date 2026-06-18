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Ο 77χρονος με την τρίαινα στον Πειραιά είναι ένας πολύ «φιλήσυχος άνθρωπος», είπαν τα αδέρφια του στο Mega, υποστηρίζοντας πως δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα.

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«Ο αδερφός μου είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος, δεν σας καταλαβαίνω, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα» είπε στο LiveNews η αδερφή του, προσθέτοντας ότι «πάντα είχαν πρόβλημα με αυτό το γκαράζ. Το γκαράζε είναι δικό του».

Ο αδερφός του, από την άλλη πλευρά, είπε ότι «ο αδερφός μου δεν είναι του καυγά. Πράγματι είναι νευρικός άμα τον ενοχλήσει κανένας. Δεν ενοχλεί ποτέ. Αν τον ενοχλήσουν τον πιάνει κι αυτόν μια νευρικότητα που δεν το ανέχεται…στο γκαράζ, που το έχει ο αδερφός μου, μες στο βάθος βάζουν συνέχεια το αμάξι τους και πιάνουν κατά σειρά και βγαίνουν μέχρι έξω. Για να βγει ο αδερφός μου πρέπει να βγουν δυο-τρία αμάξια. Και του δημιουργούν συνέχεια προβλήματα».