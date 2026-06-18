Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τις στιγμές έντασης που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μπιζανίου, στον Πειραιά, με εμπλεκόμενο έναν 77χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο αδέλφια έπειτα από διαπληκτισμό για μια θέση στάθμευσης.

Στο βίντεο διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, ενώ ακούγονται πολίτες να φωνάζουν «πάρε την αστυνομία».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 77χρονος φέρεται να επιχείρησε να τραυματίσει τα δύο αδέλφια χρησιμοποιώντας τρίαινα.

Παρά την ένταση του επεισοδίου, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον ηλικιωμένο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.