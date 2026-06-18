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Με τον δικό της τρόπο γιόρτασε τα γενέθλια του συζύγου της, Μπαντέρ Σαμάς, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Λίντσεϊ Λόχαν.

Η Λόχαν κοινοποίησε την Τετάρτη ένα βίντεο- μοντάζ για τα γενέθλιά του, που περιελάμβανε φωτογραφίες τους με τον γιο τους, Λουάι. «Χρόνια πολλά στο αγαπημένο μου πρόσωπο» έγραψε, προσθέτοντας πως «είσαι ένας απίστευτος σύζυγος, ο πατέρας με τη μεγαλύτερη αγάπη και το είδος του φίλου που όλοι ελπίζουν να έχουν στη ζωή τους». Ακόμη, τον επαίνεσε για τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει την οικογένειά τους.

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Η Λόχαν είχε ανακοινώσει τους αρραβώνες τους τον Νοέμβριο του 2021. Τον Ιούλιο του 2022 έγινε γνωστό πως είχαν παντρευτεί. Είχαν σχέση από το 2020.