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Με μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε σφοδρή κριτική κατά όσων είναι δύσπιστοι για το σύμφωνα που υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης στις Βερσαλλίες για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η νέα ανάρτηση Τραμπ

«Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το Χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου «πέφτουν» προς τα κάτω, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!! Πρόεδρος DJT».

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These fools, who think I haven’t been tough enough on Iran, when the Stock Market Just Hit A RECORD HIGH, and Oil prices are “tumbling” down, are either jealous, bad people, or stupid. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! President DJT



( TS: Jun 18 2026, 4:32 AM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍… pic.twitter.com/DteMrC9Pz3 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 18, 2026

Η συμφωνία 14 σημείων, γνωστή ως Μνημόνιο Κατανόησης, αναφέρει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και δεσμεύει επίσης ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την «ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη» της χώρας – αν και οι ΗΠΑ δεν υποχρεούνται να συνεισφέρουν.

Η εξέλιξη, όπως τόνιζει το BBC, τέσσερις μήνες μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης μεταξύ HΠΑ, Ισραήλ- Ιράν. Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει πως οι όροι της συμφωνίας που ευνοούν το Ιράν θα εφαρμόζονται όσο αυτό συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Σημειώνεται επίσης πως βάσει της αρχικής αυτής συμφωνίας, ορίζεται πως οι δύο χώρες για διάστήμα 60 ημερών θα είναι σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία που θα αφορά συγκεκριμένους όρους για τα πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από το Υπ.Εξωτερικών της Ελβετίας αν και τελικά η συμφωνία δεν υπεγράφη στην Γενεύη, διαπραγματευτικές ομάδες και των δυο χωρών θα συναντηθούν κανονικά την Παρασκευή -ημέρα που είχε οριστεί για την τελετή υπογραφής- κάνοντας το πρώτο βήμα στη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας που σηματοδοτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια πιο ολοκληρωμένη διευθέτηση.

Πάνγτως το κείμενο της αρχικής συμφωνίας αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα – και πολλά βασικά ζητήματα άλυτα, όπως το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και το μέλλον των τρομοκρατικών οργανώσεων που χρηματοδοτεί η Τεχεράνη κατά του Ισραήλ.