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Χωρίς δελτίο ταυτότητας παραμένει 19χρονη που μεγάλωσε στη Λέσβο με πατέρα Έλληνα πολίτη και μητέρα βουλγαρικής καταγωγής, καθώς υφίσταται «αδιέξοδο» όσον αφορά στην ιθαγένειά της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το «Στο Νησί», η υπόθεση άρχισε το 2007 με τη γέννησή της. Όπως προαναφέρθηκε ο πατέρας είναι Έλληνας πολίτης και η μητέρα βουλγαρικής καταγωγής, η οποία διέμενε μόνιμα στη Λέσβο. Την περίοδο που γεννήθηκε το παιδί το ζευγάρι δεν είχε ακόμη παντρευτεί. Ωστόσο, όπως αναφέρει η οικογένεια, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νόμιμη αναγνώριση του παιδιού από τον πατέρα του με συμβολαιογραφική πράξη, ενώ η ανήλικη εγγράφηκε κανονικά στο δημοτολόγιο στη μερίδα του πατέρα της.

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Τα επόμενα χρόνια η οικογένεια συνέχισε κανονικά τη ζωή της. Οι γονείς παντρεύτηκαν και απέκτησαν ακόμη ένα παιδί. Η νεαρή μεγάλωσε στη Λέσβο, φοίτησε σε ελληνικά σχολεία και δεν αντιμετώπισε ποτέ κάποιο ζήτημα σχετικά με την ταυτότητα ή την ιθαγένειά της.

Όλα άλλαξαν όταν έφτασε η στιγμή να εκδώσει το πρώτο της δελτίο ταυτότητας. Σύμφωνα με τον πατέρα της, κατά την επίσκεψή της στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα αποκαλύφθηκε πως παρά το γεγονός ότι ήταν εγγεγραμμένη στα ελληνικά δημοτολόγια, οι υπηρεσίες θεώρησαν ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως Ελληνίδα πολίτης αλλά ως Βουλγάρα υπήκοος. Το παράδοξο της υπόθεσης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οικογένειας, είναι ότι η νεαρή δεν φαίνεται να είναι καταχωρημένη πουθενά στη Βουλγαρία. Όπως υποστηρίζουν, ούτε η ίδια εμφανίζεται σε βουλγαρικά δημοτολόγια ούτε έχει δηλωθεί εκεί ο γάμος της μητέρας της, η οποία εξακολουθεί να εμφανίζεται ως άγαμη στις βουλγαρικές αρχές.

Σήμερα, όπως περιγράφει ο πατέρας της, βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση: Χωρίς ταυτότητα δεν μπορεί να εργαστεί, να προχωρήσει σε μια σειρά διοικητικών διαδικασιών ούτε να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά της ως ενήλικη.

Πρόσφατα η οικογένεια, με τη συνδρομή του δικηγόρου Προκόπη Τζιμή, προχώρησε σε προσφυγή προς την αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ζητώντας να εξεταστεί ο φάκελος της υπόθεσης και να δοθεί οριστική λύση. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει τελική απάντηση, ενώ εξακολουθούν να ζητούνται πρόσθετα έγγραφα από τις βουλγαρικές αρχές.