Ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων κατοίκων της Χίου σε ξενοδοχεία του νησιού, δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα λειτουργεί επικουρικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι).

Όποιος θέλει μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=e9416a56-890c-428f-88cb-837298e7171e

Αίτημα Μηταράκη για οικονομική ενίσχυση στην Χίο

Αίτημα στην κυβέρνηση για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους και επιχειρήσεις της βόρειας Χίου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Σε δήλωσή του ο κ. Μηταράκης αναφέρει: «Στηρίζουμε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, που δοκιμάζονται σκληρά. Η άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα και να περιορίσουμε τις συνέπειες της καταστροφής».