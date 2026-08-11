Δύο τουριστικά σκάφη με 213 επιβάτες συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι, στους Αντίπαξους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό σκάφος που μετέφερε 10 επιβαίνοντες μετά τη σύγκρουση στους Αντίπαξους, κατέπλευσε στον Νέο Λιμένα Παξών για να μεταφερθούν τρεις από αυτούς προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών.
Το δεύτερο τουριστικό σκάφος πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας συνοδεία σκάφους του λιμενικού. Και οι 203 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων.