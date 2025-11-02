Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προχωρά σε 48ωρη απεργία, διαμαρτυρόμενο για τις κυβερνητικές πολιτικές που όπως υποστηρίζει απειλούν το επάγγελμα.

Η κινητοποίηση θα συνοδευτεί από συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη, στις 10:00 το πρωί, στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών.

Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ

Το συνδικάτο ζητά:

Παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης των ταξί.

Απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025, την οποία θεωρεί επιζήμια για τον κλάδο.

Δίκαιη φορολόγηση με αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

Ελεύθερη διέλευση των ταξί που μεταφέρουν επιβάτες στις λεωφορειολωρίδες, χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα, το ΣΑΤΑ ζητά την πλήρη εφαρμογή του νόμου 4530/2018, που ρυθμίζει τη διάκριση ανάμεσα στα ταξί και τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Ρυθμίσεις για τις πλατφόρμες και τα ενοικιαζόμενα οχήματα

Το συνδικάτο απαιτεί:

Ορθή λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για τις σχετικές συμβάσεις.

Δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό.

Εφαρμογή του τρίωρου προκράτησης για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό σε όλη τη χώρα, με κατώτερη αποζημίωση 150 ευρώ.

Αντίδραση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Το ΣΑΤΑ χαρακτηρίζει «ακατανόητη» την πρόσφατη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς το συνδικάτο και τα ραδιοταξί, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια εναντίον του κλάδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνδικάτου, πίσω από αυτή την κίνηση βρίσκονται «μεγάλα πολυεθνικά συμφέροντα» που επιδιώκουν να εκτοπίσουν τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από το ΣΑΤΑ «προκλητική και προσβλητική», καθώς όπως τονίζει αφήνει υπόνοιες για παρεμπόδιση του ανταγωνισμού χωρίς καμία τεκμηρίωση.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας. Δεν θα υποχωρήσουμε – Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι», αναφέρει το ΣΑΤΑ στην ανακοίνωσή του, κατηγορώντας την κυβέρνηση και την Ομοσπονδία για «σιωπή, ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες».

Το συνδικάτο καλεί τους οδηγούς ταξί σε γενική κινητοποίηση σε όλη τη χώρα, με τη 48ωρη απεργία να αποτελεί μόνο την αρχή των δράσεων που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα.

