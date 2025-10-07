Το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, μετά το τέλος μιας ταινίας σε σινεμά στον Ρέντη, εκτυλίχθηκε ένα απρόσμενο επεισόδιο. Μια ομάδα νεαρών, που σύμφωνα με μαρτυρίες είχαν ενοχλήσει με τη φασαρία τους κατά τη διάρκεια της προβολής, ήρθε στα χέρια με μεγαλύτερα άτομα μέσα στην αίθουσα.

Οι υπόλοιποι θεατές προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως μόλις ολοκληρώθηκε η ταινία, οι δύο ομάδες συνεπλάκησαν βίαια, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τις χωρίσουν.

Η ένταση δεν περιορίστηκε μέσα στο σινεμά, καθώς μετά την έξοδο από την αίθουσα η σύρραξη σχεδόν συνεχίστηκε. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι νεαροί κρατούσαν ακόμη και δύο τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να επιτεθούν στους άλλους.

Ευτυχώς, το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και όλοι αποχώρησαν.