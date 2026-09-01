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Υπάρχουν ποινικά μητρώα που προκαλούν εντύπωση ακόμη και στους ανθρώπους που καθημερινά χειρίζονται δεκάδες υποθέσεις. Η περίπτωση ενός νεαρού που μόλις πρόσφατα έκλεισε τα 18 του χρόνια είναι αναμφίβολα μία από αυτές.

Ο νεαρός είχε φτάσει μέχρι την ενηλικίωσή του να έχει συλληφθεί 41 φορές, ενώ η πρώτη παράνομη πράξη που του αποδίδεται καταγράφεται όταν ήταν μόλις οκτώ ετών.

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Η 41η σύλληψη στον Κολωνό

Η τελευταία υπόθεση εκτυλίχθηκε στην οδό Λένορμαν, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 18χρονος επιχείρησε να αρπάξει το πορτοφόλι μιας 35χρονης γυναίκας μέσα από την τσάντα που είχε στην πλάτη της. Η γυναίκα αντιλήφθηκε την κίνηση και, με τη βοήθεια περιοίκων, ο νεαρός ακινητοποιήθηκε μέχρι να φτάσει περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Η 35χρονη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά της να τον αποτρέψει. Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας.

Ένα ποινικό παρελθόν που προκαλεί ερωτήματα

Όταν η υπόθεση έφτασε στον ανακριτή, εκείνο που εντυπωσίασε ήταν το μέγεθος του φακέλου ενός ανθρώπου που ουσιαστικά μόλις είχε περάσει το κατώφλι της ενηλικίωσης.

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Ο νεαρός, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είχε ξεκινήσει την παραβατική του δραστηριότητα από τα οκτώ του χρόνια και είχε φτάσει να εμφανίζεται 16 φορές κάθε μήνα σε αστυνομικό τμήμα, στο πλαίσιο περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί για προηγούμενες υποθέσεις.

Κι όμως, η παραβατική πορεία φέρεται να συνεχίστηκε.

Το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός που δύσκολα χωράει στο μυαλό: 41 συλλήψεις μέχρι τα 18 χρόνια του.

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Προφυλακίστηκε για τρίτη φορά

Μετά την απολογία του, ο 18χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είναι μάλιστα η τρίτη φορά που οδηγείται σε προσωρινή κράτηση.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Δημήτρης Μπελδέκος, υποστηρίζει ότι ο νεαρός αποδέχεται την απόπειρα κλοπής, αλλά αρνείται ότι άσκησε βία και επομένως αμφισβητεί την κατηγορία της απόπειρας ληστείας. Η υπεράσπιση ζήτησε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να εξεταστεί βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα της περιοχής.

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Το μεγάλο ερώτημα: τι συνέβη από τα 8 μέχρι τα 18;

Πέρα από την ποινική διάσταση, όμως, η συγκεκριμένη ιστορία αφήνει πίσω της ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα.

Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που εμφανίζει παραβατική συμπεριφορά από τα οκτώ του χρόνια να φτάνει στα 18 έχοντας συλληφθεί 41 φορές;

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Σε αυτή τη δεκαετία μεσολάβησαν αστυνομικές αρχές, εισαγγελείς, δικαστικές αποφάσεις και περιοριστικοί όροι. Παρ’ όλα αυτά, όπως δείχνει η εξέλιξη της υπόθεσης, τίποτα δεν κατάφερε να διακόψει οριστικά την πορεία του προς την παραβατικότητα.

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Και ίσως αυτό να είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της ιστορίας.

Γιατί πίσω από τον εντυπωσιακό αριθμό των 41 συλλήψεων βρίσκεται ένα παιδί που άρχισε να απασχολεί τις Αρχές στα οκτώ του και έφτασε στην ενηλικίωση χωρίς να έχει καταφέρει το σύστημα –οικογένεια, κοινωνικές υπηρεσίες, Πολιτεία και Δικαιοσύνη– να ανακόψει αυτή την πορεία.

Τώρα, στα 18 του, η πόρτα που άνοιξε δεν ήταν εκείνη ενός ακόμη αστυνομικού τμήματος. Ήταν η πόρτα της φυλακής.

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