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Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, όταν άρχισε να κυκλοφορεί κηδειόσημο γνωστού πολίτη, νέου στην ηλικία με συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο τέλεσης της εξόδιου ακολουθίας.

Για όσους γνώριζαν την οικογένεια, η πρώτη αντίδραση ήταν αυτή που θα είχε οποιοσδήποτε μπροστά σε μια τέτοια ανακοίνωση: σοκ, θλίψη και τηλεφωνήματα για να μάθουν τι είχε συμβεί.

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Μόνο που ο άνθρωπος για τον οποίο είχε εκδοθεί το κηδειόσημο είναι εν ζωή και τον έβλεπαν μπροστά τους, αναφέρει το kefaloniapress.

Όπως διαπιστώσαμε στη συνέχεια, πίσω από αυτή την πρωτοφανή ιστορία φέρεται να βρίσκεται διαμάχη μεταξύ δύο αδελφών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά τον καβγά τους, ο ένας φέρεται να προχώρησε στην έκδοση κηδειόσημου για τον άλλον, ανακοινώνοντας ακόμη και την ημέρα και την ώρα της υποτιθέμενης κηδείας του.

Το κηδειόσημο ήταν τόσο κανονικά διατυπωμένο, ώστε όποιος το έβλεπε δεν είχε κανέναν λόγο να υποψιαστεί ότι πίσω του κρυβόταν μια οικογενειακή αντιπαράθεση.

Κάπως έτσι, μια προσωπική διαφορά πέρασε από τα στενά οικογενειακά όρια και προκάλεσε αναστάτωση σε μια ολόκληρη μικρή κοινωνία.

Άνθρωποι που γνώριζαν τον φερόμενο ως «θανόντα» άρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ τους, προσπαθώντας να πληροφορηθούν τι είχε συμβεί.

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Μέχρι που αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα: κηδεία δεν υπάρχει, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει νεκρός.

Η ιστορία ασφαλώς έχει κάτι από το σουρεαλιστικό χιούμορ που γεννά η ίδια η πραγματικότητα. Έχει όμως και μια σοβαρή διάσταση.

Η ανακοίνωση του θανάτου ενός ανθρώπου που βρίσκεται εν ζωή μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς — πολύ περισσότερο σε έναν τόπο όπου οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους.

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Για τον λόγο αυτό το KefaloniaPress δεν δημοσιοποιεί τα στοιχεία των δύο αδελφών, παρά το γεγονός ότι το όνομα του ενός εμφανίζεται στο κηδειόσημο που κυκλοφόρησε.

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