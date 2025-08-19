Ευχάριστα κύλησε η βραδιά όσων βρέθηκαν στο πανηγύρι του Ιασίου Ροδόπης το απόγευμα της 14ης Αυγούστου, στο οποίο ρυθμό έδινε με το κλαρίνο του, ο Βαγγέλης Παπαναστασίου. Ο μουσικός μπορεί να διασκέδαζε τους παρευρισκόμενους, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσε να μην παρακολουθήσει και την μεγάλη του αγάπη, την ΑΕΚ.

Ο δικέφαλος αετός την ημέρα εκείνη (14/8) αντιμετώπιζε τον Άρη Λεμεσού, με φόντο την πρόκριση στα playoff του Conference League. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου βρισκόμενος επί της σκηνής, όφειλε να βρει τρόπο να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, όπως και έκανε.

Δίπλα από τις παρτιτούρες, ο Εβρίτης μουσικός τοποθέτησε το κινητό του και από εκεί παρακολούθησε τον αγώνα, δίχως να χάσει λεπτό.

Το εν λόγω σκηνικό καταγράφηκε σε βίντεο και όπως είναι λογικό, οι εικόνες αυτές έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, κάνοντας τον κλαριντζή με τα κιτρινόμαυρα αισθήματα viral.