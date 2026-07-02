Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε αποτυπώνει την έναρξη φονικής πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο που πετάχτηκε σε ξερά χόρτα.

Η πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και τον 12χρονο γιο του, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και ανακρίνουν τους οδηγούς τριών οχημάτων που πέρασαν από το σημείο κατά την έναρξη της φωτιάς.

Η μητέρα της οικογένειας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της διαφυγής, κατά τις οποίες έχασε την επαφή με τον σύζυγο και το παιδί της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο ανήλικος προσπάθησε να προστατευθεί κρυβόμενος μέσα σε ντουλάπα, ενώ ο πατέρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή έναρξης της φονικής πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και τον 12χρονο γιο του, ενώ η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο, που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, αποτυπώνει τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς, η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκλήθηκε όταν ασυνείδητος οδηγός πέταξε αναμμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στον δρόμο. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ότι μόλις δύο λεπτά μετά τη ρίψη του τσιγάρου εμφανίζεται ο πρώτος καπνός και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της πυκνής ξερής βλάστησης, η φωτιά εξαπλώνεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε, φτάνοντας έως τη Λητή, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η αρχική εστία.

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο της έρευνας, στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκονται τρία οχήματα που πέρασαν από το συγκεκριμένο σημείο κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο και καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Οι οδηγοί τους έχουν ήδη εντοπιστεί και εξετάζονται από τους ερευνητές του Ανακριτικού Κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει η μαρτυρία της 40χρονης μητέρας, η οποία κατάφερε να διασωθεί, ενώ ο σύζυγος και ο 12χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους. «Ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι, είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω. Ανοίγοντας την πόρτα, είδα ένα φυτό να καίγεται. Τότε, ο άνδρας μου μού είπε: “Πάμε να φύγουμε”. Πήγα προς το αυτοκίνητο και νόμιζα ότι με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα από την πλευρά του συνοδηγού. Η φωτιά και οι καπνοί ήταν τόσο έντονοι, που δεν έβλεπα τίποτα. Όταν μπήκα στο αμάξι, καιγόταν από την πλευρά του οδηγού. Ύστερα από λίγο θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, η σορός του 12χρονου εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο η πρώτη εκτίμηση είναι ότι το παιδί, πανικόβλητο από τις φλόγες, επιχείρησε να κρυφτεί αναζητώντας προστασία. Ο 65χρονος πατέρας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, όπου φέρεται να προσπαθούσε να προστατεύσει την κατοικία από τη φωτιά.

Το βίντεο που ήρθε στο φως καταγράφει τη στιγμή που ξεκινά η φονική πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ερευνητές να εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα τρία οχήματα που πέρασαν από το σημείο και τις μαρτυρίες, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.