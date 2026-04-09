Σε έναν ήσυχο λόφο, κοντά στο Άγιο Πνεύμα Σερρών, η Μονή Προφήτη Ηλία στέκει ως ένα ζωντανό παράδειγμα πίστης, επιμονής και εσωτερικής αναζήτησης. Η ιστορία της ξεκινά το 1990, όταν μια γυναίκα με βαθιά πίστη, παρά τις σωματικές δυσκολίες της, πήρε την απόφαση να δημιουργήσει έναν τόπο προσευχής και κοινής ζωής.

Η γερόντισσα Καίτη Χρυσολωρά δεν ήταν πάντοτε μοναχή. Στα νεανικά της χρόνια είχε συνδεθεί με τον καλλιτεχνικό χώρο και τη δισκογραφία, συνεργαζόμενη με σημαντικούς δημιουργούς. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, αφήνοντας πίσω της τα φώτα και αφιερώνοντας τη ζωή της στον μοναχισμό. Με τη στήριξη ενός πνευματικού από το Άγιον Όρος και λίγων ακόμη γυναικών, δημιούργησε μια μικρή αλλά δυναμική μοναστική κοινότητα.

Σήμερα, οι μοναχές της Μονής ζουν σαν μια δεμένη οικογένεια, μοιράζοντας την καθημερινότητά τους ανάμεσα στην προσευχή και τη δημιουργία. Καλλιεργούν τη γη, φροντίζουν το κοτέτσι, διατηρούν μελισσόκηπο και εργάζονται σε εργαστήρια όπως το αγιογραφείο, το ραφείο και το ξυλουργείο. Όλα όσα παράγουν αποτελούν καρπό προσωπικής φροντίδας και συλλογικής προσπάθειας, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως το Πάσχα, όταν ετοιμάζουν λαμπάδες, κεντήματα και παραδοσιακά κεράσματα για τους επισκέπτες.

Μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις, οι μοναχές μιλούν για την επιλογή τους να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Περιγράφουν τον μοναχισμό ως ένα βαθύ και βιωματικό μυστήριο, που δεν εξηγείται εύκολα με λόγια. Κάποιες ήρθαν πολύ νέες, άλλες πέρασαν πρώτα από την κοσμική ζωή, όμως όλες συμφωνούν ότι η κοινή ζωή στο μοναστήρι θυμίζει μια «κυψέλη», όπου η καθεμία έχει τον ρόλο της, αλλά όλες λειτουργούν με ενότητα και σκοπό.

Η ιδιαίτερη αυτή κοινότητα ανοίγει τις πόρτες της και μοιράζεται την εμπειρία της μέσα από την εκπομπή «Πρωταγωνιστές», προσφέροντας μια σπάνια ματιά σε έναν τρόπο ζωής που παραμένει μακριά