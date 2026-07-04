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Το έργο στοχεύει στη μετατροπή της έκτασης των εκατό στρεμμάτων σε έναν σύγχρονο συγκοινωνιακό κόμβο με εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις.

Ο ιστορικός σταθμός Πελοποννήσου θα ανακατασκευαστεί για να φιλοξενήσει εκθέσεις και συνέδρια, ενώ θα αναβαθμιστούν και οι υποδομές του σταθμού Λαρίσης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, τουριστικών καταλυμάτων και νέων χώρων στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων ολοκληρώνεται στις δώδεκα Ιουνίου του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την προκήρυξη του κυρίως διαγωνισμού.

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Σε μία από τις σημαντικότερες αστικές αναπλάσεις των τελευταίων ετών εισέρχεται η περιοχή των σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου συγκοινωνιακού και πολυλειτουργικού κόμβου που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την εικόνα της πρωτεύουσας.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., εταιρεία του Υπερταμείου, προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Ενιαίου Κεντρικού Σιδηροδρομικού Επιβατικού Σταθμού Αθηνών, μιας έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων που περιλαμβάνει τόσο τον ενεργό Σταθμό Λαρίσης όσο και τον ιστορικό Σταθμό Πελοποννήσου.

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Βασική επιδίωξη του έργου δεν είναι μόνο η ανακαίνιση των δύο σταθμών, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου αστικού προορισμού που θα συνδυάζει τις μεταφορές με εμπορικές, πολιτιστικές, τουριστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, προσφέροντας καλύτερη εξυπηρέτηση στους επιβάτες και υψηλότερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους της περιοχής.

Ο Σταθμός Λαρίσης, ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός της χώρας και βασική πύλη σύνδεσης της Αθήνας με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, αναμένεται να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές και λειτουργίες, αντίστοιχες με εκείνες μεγάλων ευρωπαϊκών συγκοινωνιακών κόμβων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ιστορικό Σταθμό Πελοποννήσου, ο οποίος παραμένει ανενεργός από το 2005. Το διατηρητέο κτίριο, που εγκαινιάστηκε το 1884 και αναμορφώθηκε αργότερα από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ, προβλέπεται να αποκατασταθεί και να μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού, φιλοξενώντας εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. Παράλληλα, εξετάζεται η ανάπτυξη χώρων εστίασης, καθώς και η δημιουργία ενός art hotel που θα αξιοποιεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μνημείου.

Το σχέδιο ανάπλασης προβλέπει επίσης την ανάπτυξη αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, χώρων εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, αλλά και τουριστικών καταλυμάτων, ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε έναν ζωντανό πυρήνα δραστηριοτήτων και όχι απλώς σε σημείο διέλευσης επιβατών.

Παράλληλα, εκπονείται κυκλοφοριακή μελέτη που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης και πεζογέφυρας, η οποία θα συνδέει τις δύο πλευρές των σιδηροδρομικών γραμμών, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και ενισχύοντας τη συνοχή του αστικού ιστού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στις 12 Ιουνίου 2026, το έργο εισέρχεται πλέον στη φάση αξιολόγησης και ωρίμανσης, πριν από την προκήρυξη του κυρίως διαγωνισμού. Στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι η δημιουργία ενός πρότυπου σιδηροδρομικού και αστικού κέντρου που θα αποτελέσει νέα πύλη εισόδου στην Αθήνα και θα συμβάλει στην αναβάθμιση μιας από τις πιο κομβικές περιοχές της πόλης.