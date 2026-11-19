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Paul επισκέφθηκε την Αθήνα για να συναντήσει τον συνεργάτη και πρώην μαθητή του, Δρ.

Αθανάσιο Αθανασίου.

Κατά την επίσκεψή του, υπογράμμισε τη διεθνή στροφή της αισθητικής ιατρικής προς τη φυσικότητα, την αρμονία και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε ασθενούς.

Ο όμιλος ABH Medical Group, υπό την επιστημονική διεύθυνση των Δρ.

Αθανασίου και Δρ.

Φατσέα, εφαρμόζει αυτό το μοντέλο συνδυάζοντας την ιατρική εξειδίκευση με την τεχνολογική καινοτομία.

Με σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στον χώρο, ο όμιλος έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 40.000 θεραπευόμενους, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση.

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Ένας από τους πλέον διακεκριμένους πλαστικούς χειρουργούς διεθνώς, ο Dr. Malcolm D. Paul, MD, FACS, πρώην Πρόεδρος της American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) και της California Society of Plastic Surgeons, ταξίδεψε από το Beverly Hills στην Αθήνα, όπου επισκέφθηκε τον Δρ. Αθανάσιο Αθανασίου, με τον οποίο συνδέεται μια μακρόχρονη σχέση επιστημονικής συνεργασίας, εκτίμησης και αμοιβαίου σεβασμού. Με πολυετή διεθνή παρουσία και σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, ο Dr. Paul αποτελεί μία από τις προσωπικότητες που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη αντίληψη γύρω από την αισθητική ιατρική. Η επίσκεψή του στην Αθήνα είχε, ωστόσο, και μια ιδιαίτερα προσωπική διάσταση, καθώς υπήρξε δάσκαλος και μέντορας του Δρ. Αθανάσιου Αθανασίου κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του στην Καλιφόρνια. Μια σχέση που παραμένει ενεργή μέχρι σήμερα, μέσα από τη συνεχή ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και την κοινή συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Dr. Paul αναφέρθηκε στη σημαντική μετατόπιση που συντελείται διεθνώς στον χώρο της αισθητικής ιατρικής. Η σύγχρονη προσέγγιση απομακρύνεται από την υπερβολή και τα τυποποιημένα αισθητικά πρότυπα, δίνοντας έμφαση στη φυσικότητα, την αρμονία, την υγεία και τη διατήρηση της ζωτικότητας σε βάθος χρόνου. Οι σύγχρονοι θεραπευόμενοι δεν αναζητούν απλώς μια νεότερη εμφάνιση, αλλά εξατομικευμένα αποτελέσματα που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και υποστηρίζουν την ποιότητα ζωής τους. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, συναντήθηκε επίσης με γνωστά πρόσωπα της ελληνικής δημόσιας ζωής, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, η Νόνη Δούνια , η Έλενα Κρεμλίδου και άλλους, που εμπιστεύονται τον όμιλο “ABH Medical Group”. «Η πραγματικά εξαιρετική πλαστική χειρουργική δεν αφορά μόνο την τεχνική αρτιότητα. Αφορά τη σωστή κρίση, την ακρίβεια και την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τι είναι πραγματικά ωφέλιμο για τον θεραπευόμενο. Τα καλύτερα αποτελέσματα είναι εκείνα που δείχνουν φυσικά, αρμονικά και απόλυτα προσαρμοσμένα στο κάθε άτομο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Dr. Paul.

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Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί βασικό άξονα της ιατρικής προσέγγισης του “ABH Medical Group”, το οποίο, με σχεδόν 18 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της πλαστικής χειρουργικής και της αισθητικής ιατρικής, έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο φροντίδας, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη ιατρική γνώση, την τεχνολογική καινοτομία και την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Στην επιστημονική ηγεσία του Ομίλου βρίσκονται ο Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου, ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής, Πλαστικός Χειρουργός, και η Δρ. Ντόλυ Φατσέα, ιδρυτικό μέλος και Επιστημονική Διευθύντρια, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος. Με σημαντική κλινική εμπειρία, διεθνή επιστημονική παρουσία και ενεργή συμμετοχή στην έρευνα και την εκπαίδευση, οι δύο γιατροί έχουν αναπτύξει μια προσέγγιση που συνδυάζει την Πλαστική Χειρουργική, την Αισθητική Δερματολογία αλλά και την προληπτική ιατρική. Δίπλα τους βρίσκεται μια πολυπληθής ομάδα εξειδικευμένων ιατρών, η οποία πλαισιώνει το έργο τους και συμβάλλει στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Με πάνω από δυο δεκαετίες λειτουργίας, η φιλοσοφία του “ABH Medical Group” βασίζεται στην εξειδικευμένη εμπειρία των ιατρών, στη διεπιστημονική συνεργασία, στην πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προηγμένων θεραπειών και στην αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας. Δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλους. Κάθε θεραπευτική διαδρομή ξεκινά από την εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση και διαμορφώνεται με γνώμονα την ασφάλεια, τη φυσικότητα και την αρμονία του αποτελέσματος. Η εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί μέσα από αυτή τη διαδρομή αποτυπώνεται και στον αριθμό των ανθρώπων που έχουν επιλέξει τις υπηρεσίες του Ομίλου: περισσότεροι από 40.000 θεραπευόμενοι έχουν εμπιστευθεί το “ABH Medical Group” για τις ανάγκες της ιατρικής και αισθητικής τους φροντίδας. Ένα σημαντικό ορόσημο που αντανακλά τη μακρόχρονη παρουσία του στον χώρο, τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών του αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσει με τους ανθρώπους που το επιλέγουν.