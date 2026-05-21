Θετικά αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών για το αίτημα αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ο «Λάμπρος» της 17Ν είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βρισκόταν έγκλειστος στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Με την αποφυλάκισή του, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι μη εξόδου από τη χώρα, παρουσίαση μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και την υποχρέωση διατήρησης μόνιμης κατοικίας.

Η σύλληψη και οι καταδικαστικές αποφάσεις

Στις 17 Ιουλίου 2002, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία στους Λειψούς. Του αποδόθηκαν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις, καθώς και για συμμετοχή στην οργάνωση 17 Νοέμβρη σύμφωνα με μαρτυρίες συγκατηγορουμένων του και με στοιχεία που βρήκε η αστυνομία σε διαμερίσματα που διατηρούσε η οργάνωση. Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τον ενέπλεξαν συγκατηγορούμενοί του, προκειμένου να πετύχουν ευνοϊκή μεταχείριση βάσει του τότε νέου αντιτρομοκρατικού νόμου. Δικηγόρος του Γιωτόπουλου ήταν ο Γιάννης Ραχιώτης. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για όλες τις ενέργειες της οργάνωσης από την ίδρυσή της μέχρι και τον Ιούλιο του 2002, ενώ του αποδόθηκε ο ρόλος του ηγέτη και του καθοδηγητή της οργάνωσης. Κατά του βουλεύματος άσκησε αίτηση ακύρωσης, η οποία απορρίφθηκε από το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου.

Πρωτόδικα καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης,[21][22] απόφαση που τη χαρακτήρισε υπαγορευμένη από ξένα συμφέροντα.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου ήταν ήδη προφυλακισμένος. Τον Οκτώβριο του 2004 προχώρησε σε απεργία πείνας λόγω των συνθηκών κράτησής του, ενώ για το ίδιο θέμα συνάντηση είχαν με τον υπουργό Δικαιοσύνης Αναστάσιο Παπαληγούρα, ο δικηγόρος του, Γιάννης Ραχιώτης, και η σύντροφός του, Πεϊνό. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Πέντε ημέρες αργότερα ο επόπτης εισαγγελέας των φυλακών αποφάσισε την κατάργηση των ειδικών περιορισμών προαύλισης του Γιωτόπουλου και των καταδικασθέντων για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη, κι έτσι διέκοψε την απεργία πείνας που διαρκούσε περισσότερο από έναν μήνα.

Τον Δεκέμβριο του 2005 ξεκίνησε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποχώρησε από την ακροαματική διαδικασία, ανακαλώντας την εντολή εκπροσώπησης προς τους δύο δικηγόρους του, Γιάννη Ραχιώτη και Κώστα Χρυσικόπουλο. Το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα τους ίδιους δικηγόρους. Ύστερα από αλλεπάλληλους διορισμούς δικηγόρων, ο Γιωτόπουλος επέστρεψε στην ακροαματική διαδικασία, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις του ενόψει προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το δικαστήριο όμως αρνήθηκε στον ίδιο να διορίσει δικηγόρο. Εντέλει με την παραίτηση του ενός εκ των τριών διορισμένων δικηγόρων, διόρισε δικηγόρο της επιλογής του με την ταυτόχρονη εικονική παρουσία των άλλων δύο.[31] Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ήταν 17 φορές ισόβια για τα ίδια εγκλήματα.

Μετά την απόφαση του εφετείου, κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης, την οποία όμως δεν έκανε δεκτή ο Άρειος Πάγος. Τον Απρίλιο του 2011 προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δεν συμφωνώ με τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη, αλλά και δεν τις καταδικάζω»- Τι είχει ισχυριστεί στην απολογία του

Η δίκη της 17Ν στον Κορυδαλλό το 2003 ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Ο Γιωτόπουλος εμφανίστηκε με μια στάση απόλυτης άρνησης. Υποστήριξε ότι η σύλληψή του ήταν προϊόν σκευωρίας και ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με την τρομοκρατία.

«Δεν συμφωνώ με τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη, αλλά και δεν τις καταδικάζω. Η δράση της οργάνωσης αποτελεί ένοπλη πολιτική πάλη, που είχε στόχο την ανατροπή του συστήματος. Μία τέτοια δράση που δεν αναπτύχθηκε σε αγγελική κοινωνία, δεν μπορεί να κρίνεται με βάση τον ποινικό κώδικα» τόνιζε στην απολογία του.

Ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο ως ηθικό αυτουργό για όλες τις εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσης. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη κατά συγχώνευση. Στο Εφετείο η ποινή μειώθηκε σε 17 φορές ισόβια.

Μέχρι και σήμερα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος παρέμενε έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Κατά καιρούς, έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις μέσω επιστολών στον Τύπο, καταγγέλλοντας τις συνθήκες κράτησής του.

