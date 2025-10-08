Με την απολογία της Ελένης Ζαρούλια, πρώην βουλευτή και συζύγου του Νίκου Μιχαλολιάκου, συνεχίστηκε σήμερα στο Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.

Η κατηγορούμενη, που σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη έξι ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως δεν είχε καμία σχέση με παράνομες ενέργειες.

Η Ζαρούλια υποστήριξε ότι διώκεται άδικα, καθώς δεν αποδείχθηκε ποτέ η ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής δομής. «Κατηγορούμαι ότι είμαι μέλος σε μια εγκληματική οργάνωση που δεν μας έχει πει ποτέ κανείς από ποιους και πότε έχει συσταθεί. Ο ίδιος ο Δένδιας έχει δηλώσει ότι δεν βρέθηκαν όπλα, οι λογιστές δεν βρήκαν τίποτα. Έχω λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχω ποτέ εμπλακεί σε καμία πράξη βίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η κατηγορούμενη ζήτησε να κριθεί για τον ρόλο της στο κοινοβούλιο και όχι για τις πράξεις άλλων προσώπων. «Ήμουν βουλευτής, η δραστηριότητά μου ήταν κοινοβουλευτική, δεν έκανα κάτι παράνομο. Ζητώ να με κρίνετε για τον πραγματικό μου ρόλο, όχι για πράξεις που δεν με αφορούν», είπε, σημειώνοντας ότι «στήριζε τον άντρα της», χωρίς να συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία του κόμματος.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε την κατηγορούμενη για δηλώσεις της σχετικά με αλλοδαπούς.

Πρόεδρος: Στις ομιλίες σας έχετε αποκαλέσει τους αλλοδαπούς ζώα που κουβαλάνε ασθένειες;

Ζαρούλια: Δε θυμάμαι να το έχω πει. Για τις ασθένειες δεν το λέω εγώ, το λένε ιατρικά δεδομένα. Ασθένειες που είχαν εκλείψει επανεμφανίστηκαν.

Πρόεδρος: Έχετε πει τον όρο “υπάνθρωποι”.

Ζαρούλια: «Το είπα εν βρασμώ, με αφορμή ένα ειδεχθές έγκλημα· θα το έλεγα και για κάποιον που δεν είναι αλλοδαπός.

Απαντώντας σε ερώτηση για ρατσιστικές δηλώσεις, υποστήριξε ότι και η ίδια έχει βιώσει ρατσισμό. «Όταν εμάς μας λένε κτήνη, κανείς δεν αντιδρά. Με τη ρητορική της Αριστεράς μου έκαψαν το αυτοκίνητο. Κι εμείς έχουμε νιώσει ρατσισμό πάνω μας», δήλωσε.



Αναφορικά με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, είπε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό την επόμενη ημέρα. «Με πήραν τηλέφωνο ότι ήρθε εισαγγελέας και ψάχνουν τα γραφεία μας· τότε ενημέρωσα τον σύζυγό μου», ανέφερε, προσθέτοντας πως «εκείνο το βράδυ είδαν στην τηλεόραση ότι έγινε επεισόδιο για ποδοσφαιρικούς λόγους» και δεν ανησύχησαν.

Σε ερώτηση της προέδρου εάν ο Νίκος Μιχαλολιάκος ενημερωνόταν για όλα τα θέματα του κόμματος, απάντησε: «Κανονικά αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά στην πράξη δεν γινόταν πάντα.»

Σχετικά με τη φράση “παιδιά με μαύρες μπλούζες”, η Ζαρούλια υποστήριξε ότι αναφερόταν «στους νέους που έδιναν αίμα στις αιμοδοσίες».

Στο ζήτημα της ιδεολογίας, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η Χρυσή Αυγή είχε ναζιστικό χαρακτήρα.

Εισαγγελέας: Είχε ναζιστική ιδεολογία το κόμμα;

Ζαρούλια: Το κόμμα ποτέ. Στη Βουλή μπήκαμε το 2012, δεν υπήρχε κόμμα πριν. Αν είσαι με φίλους και συζητάς, μπορεί να πεις οτιδήποτε· δεν διώκεται το φρόνημα.

Ένταση με τον Γιάννη Λαγό

Κατά τη διάρκεια της απολογίας, σημειώθηκε ένταση στην αίθουσα, όταν ο κατηγορούμενος Ιωάννης Λαγός αντέδρασε στις ερωτήσεις της εισαγγελέως.

Λαγός: Δεν έχετε ρωτήσει τίποτα! Ρωτάτε τη γυναίκα τόση ώρα για ομιλίες! Μας έχετε εδώ τρεισήμισι χρόνια!

Πρόεδρος: Διακόπτετε τη διαδικασία.

Λαγός: Μη σας διακόψω το έργο, τη σφαγή! Δεν ντρέπεστε λίγο;

Το δικαστήριο κάλεσε τον Λαγό να αποχωρήσει, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων, ενώ αρκετοί από αυτούς δεν παρίστανται πλέον, καθώς έχουν ήδη εκτίσει τις πρωτόδικες ποινές τους.

