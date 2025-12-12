Αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο Αθηνών με αφορμή την εισαγγελική πρόταση στην δίκη της Χρυσής Αυγής - Πηγή: EUROKINISSI

Η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση αμετάκλητης απόφασης της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή, ξεκινά σήμερα (12/12) με την πρόταση της εισαγγελέα της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακής Στεφανάτου επί των κατηγοριών.

Παράλληλα, έξω από το Εφετείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας διεξάγεται αντιφασιστική συγκέντρωση, στην οποία κάλεσαν η Μάγδα Φύσσα, πολιτικά κόμματα (όπως η Νέα Αριστερά), η ΚΕΕΡΦΑ και η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων. «Σας θέλω πάλι όλους δίπλα μου» είπε η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονηθέντος από τη Χρυσή Αυγή Παύλου Φύσσα.

Η εισαγγελέας κυρία Στεφανάτου μετά από σχεδόν 200 συνεδριάσεις που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022, αναμένεται να λάβει τον λόγο για να εκθέσει τη νομική άποψη που σχημάτισε μετά τη μελέτη του ογκώδους υλικού της υπόθεσης, που αντίστοιχή της δεν έχει απασχολήσει ποτέ την ελληνική Δικαιοσύνη.

Η πρόταση της Εισαγγελικής Λειτουργού είναι κεντρικής σημασίας, καθώς θα διαμορφώσει την πορεία της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σχετικά με τον χαρακτηρισμό του κόμματος ως εγκληματικής οργάνωσης.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν η πρόταση της κυρίας Στεφανάτου θα ευθυγραμμιστεί με την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, με προεδρεύουσα τη Μαρία Λεμπενιώτη, ή αν θα ακολουθήσει τη γραμμή της αθωωτικής πρότασης που είχε διατυπώσει η Εισαγγελέας του πρώτου βαθμού Αδαμαντία Οικονόμου.

Ποτέ άλλοτε δεν βρέθηκε στο εδώλιο ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα και μέλη ενός κόμματος, που μάλιστα εισήλθε και ως τρίτη δύναμη στην Βουλή το 2012, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση.

Μία οργάνωση που της χρεώνεται η δολοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβριο του 2013 και η απόπειρα δολοφονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012 καθώς και σωρεία βίαιων επεισοδίων, κάποιες εκ των οποίων έχουν κριθεί ήδη από τη Δικαιοσύνη.

Η πρωτόδικη απόφαση

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η τότε Εισαγγελέας της Έδρας, Αδαμαντία Οικονόμου, είχε προτείνει την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων, πλην του φυσικού αυτουργού της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργου Ρουπακιά.

Η πρότασή της είχε βασιστεί στο σκεπτικό ότι τα περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κατηγορία δεν αποτελούσαν κεντρικό σχεδιασμό, αλλά «μεμονωμένα» γεγονότα. Η κ. Οικονόμου είχε υποστηρίξει ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να θεωρηθεί πολιτικό κόμμα και όχι εγκληματική οργάνωση (κατά το άρθρο 187 ΠΚ), καθώς «η ιδεολογική τοποθέτηση καθενός είναι ποινικά αδιάφορη».

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων κρίνει συνολικά 42 κατηγορούμενους. Από αυτούς η πλειονότητα οδηγήθηκε στη φυλακή, με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2020. Οι περισσότεροι βρίσκονται πλέον εκτός φυλακής, πλην του ισοβίτη Γιώργου Ρουπακιά. Κρατούμενοι παραμένουν επίσης οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Το ενδεχόμενο ανατροπής της πρωτόδικης απόφασης

Η απόφαση του Εφετείου μπορεί να ανατρέψει, προς το δυσμενέστερο, τις ποινές των πρωτόδικα καταδικασθέντων ως διευθυντών εγκληματικής οργάνωσης αλλά και όσων καταδικάστηκαν για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρα καθώς άσκησε έφεση ο Εισαγγελέας Εφετών Στέλιος Κωσταρέλλος.

Ο κ. Κωσταρέλλος, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εισαγγελέας στην πρωτόδικη δίκη, έκρινε ότι το δικαστήριο έπρεπε να επιβάλει μεγαλύτερες ποινές για τις εν λόγω εγκληματικές πράξεις.

Η ενέργεια του εισαγγελέα Κωσταρέλλου είναι κρίσιμη, καθώς αίρει τη δέσμευση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου από το άρθρο 470 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), το οποίο προβλέπει ότι το Εφετείο δεν μπορεί να επιβάλει μεγαλύτερη ποινή από αυτήν που επέβαλε το πρωτόδικο δικαστήριο.

Συνεπώς, στην περίπτωση της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, η πρωτόδικη ποινή των 13 χρόνων μπορεί να φτάσει και τα 15 χρόνια, όπως και στην περίπτωση της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Στη δίκη είναι κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση η 18μελής κοινοβουλευτική ομάδα που είχε εκλεγεί το 2012 με τη Χρυσή Αυγή. Πλην των επτά που έχουν καταδικαστεί για Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης , δικάζονται και άλλοι 11 πρώην βουλευτές που έχουν καταδικαστεί για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ των τελευταίων, η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου Ελένη Ζαρούλια, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης κ.ά, στους οποίους οι πρωτόδικες ποινές ξεκινούν από τα 5 και φθάνουν τα 7 έτη.

Δικάζονται επίσης συνολικά αλλά 24 πρόσωπα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Από αυτούς πολλοί, μεταξύ των οποίων οι δύο πυρηνάρχες της Χρυσής Αυγής σε Νίκαια και Πέραμα, βαρύνονται επιπλέον είτε με την δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φύσσα, είτε με την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Απολογίες καταδικασθέντων στο Εφετείο

Ο κύκλος των απολογιών των πρωτοδίκως καταδικασθέντων μελών της ηγετικής ομάδας στο Εφετείο έχει ολοκληρωθεί, με τους ίδους να αρνούνται τις κατηγορίες και να υποστηρίζουν ότι διώκονται για πολιτικούς λόγους.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αρνήθηκε την ενεργό συμμετοχή στην ηγετική ομάδα και δήλωσε «κατά της βίας». Χαρακτήρισε τη δολοφονία Φύσσα «απαράδεκτο, άθλιο έγκλημα» που «δολοφόνησε» και τη Χρυσή Αυγή, ενώ αναφέρθηκε με θετικά σχόλια στην απαλλακτική πρόταση της κ. Οικονόμου.

Ο Ιωάννης Λαγός αμφισβήτησε πλήρως την κατηγορία, κάνοντας λόγο για «πολιτική δίωξη» που οργανώθηκε λόγω της δημοσκοπικής ανόδου του κόμματος. Υποστήριξε ότι δεν είχε φυσική παρουσία σε καμία εγκληματική πράξη και πως η υπόθεση «στήθηκε».

Τέλος, ο Χρήστος Παππάς αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με εγκληματική οργάνωση. Χαρακτήρισε τη φερόμενη ιδιότητά του ως «υπαρχηγού» ως «γελοιότητα» και τις φωτογραφίες με ναζιστικά σύμβολα τις απέδωσε σε «νεότητα» και «ιδεολογικές αναζητήσεις».

Ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος δεν προσήλθε να απολογηθεί, υπέβαλε μέσω του συνηγόρου του δήλωση. Ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια, δηλώνοντας μεταμέλεια για τον πόνο που προκάλεσε. Στη δήλωσή του τόνισε ότι «δεν είμαι δολοφόνος, ούτε φασίστας» και ισχυρίστηκε ότι «δεν ήθελα να σκοτώσω, ήθελα να ξεφύγω».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, dikastiko.gr)