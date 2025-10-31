Με την απολογία του Χρήστου Παππά συνεχίστηκε σήμερα (31/10) η πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό. Στο Α’ Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τα μέτρα ασφαλείας είναι ενισχυμένα καθώς σήμερα έχουν προγραμματιστεί και οι απολογίες των Ηλία Κασιδιάρη και Ιωάννη Λαγού, οι οποίοι είναι παρόντες στη δικαστική αίθουσα.



Ο Χρ. Παππάς, πρωτόδικα καταδικασθείς σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, επιχείρησε να αποδομήσει την κατηγορία, κάνοντας λόγο για πολιτική στοχοποίηση και αδικία εις βάρος του.

«Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί είμαι κατηγορούμενος»

Αυτή ήταν η ατάκα του πρώην κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, Χρήστου Παππά, σχετικά με το κατηγορητήριο, το οποίο όπως υποστήριξε ο ίδιος αδυνατεί να κατανοήσει. «Δεν υπάρχει πουθενά στη δικογραφία κάποια πράξη ή προτροπή μου σε παράνομη ενέργεια. Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του τη θεσμική μου δράση ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και οδηγήθηκε σε μία απόφαση που με αδικεί κατάφωρα», τόνισε στην απολογία του.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ο πολιτικός του λόγος παρερμηνεύτηκε: «Ο λόγος μου ήταν οξύς, αλλά ποτέ βίαιος. Στη Βουλή δεν μου έγινε ποτέ καμία σύσταση, κανένα πειθαρχικό μέτρο. Μήπως το δικαστήριο επηρεάστηκε από τα ΜΜΕ και τους πολιτικούς μας αντιπάλους; Μήπως υποχώρησε σε πιέσεις εκτός δικαστηρίου;».

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό του «υπαρχηγού», ο Παππάς υποστήριξε ότι πρόκειται για «δημοσιογραφικό επινόημα» που διαδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης: «Ο τίτλος αυτός είναι μύθος. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιος ρόλος. Ούτε εγώ τον διεκδίκησα, ούτε υπήρξε στην οργάνωση θεσμοθετημένη ιεραρχία τέτοιου τύπου».

Παράλληλα, επικαλέστηκε το γνωστό βίντεο Μπαλτάκου, υποστηρίζοντας ότι η τότε κυβέρνηση επιδίωκε να πλήξει πολιτικά τη Χρυσή Αυγή: «Τους κόβαμε ποσοστά. Αν αυτό δεν είναι πολιτικός γκανγκστερισμός, τότε τι είναι;».

Ο κατηγορούμενος στάθηκε και στη σχέση του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο, λέγοντας πως το γεγονός ότι είναι κουμπάροι δεν συνιστά αδίκημα. «Δεν ήμουν του στενού του κύκλου. Άλλοι βρίσκονταν καθημερινά στο σπίτι του και δεν κάθονται στο εδώλιο, μόνο και μόνο επειδή δεν ήταν γνωστά πρόσωπα», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υποστήριξε ότι πρόκειται για «παλιό, ιδιωτικό υλικό», από την εποχή που ήταν 20 ετών. «Πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά. Δεν τις ανήρτησα ποτέ στα κοινωνικά δίκτυα. Αν είναι να κατηγορηθώ για φωτογραφίες της νιότης μου, τότε κάτι δεν πάει καλά με τη λογική», είπε, προσθέτοντας με ειρωνεία: «Κάποιοι θα σκίσουν τα πτυχία της Νομικής τους».

Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την Πρόεδρο σχετικά με φωτογραφίες που χρονολογούνται από το 1989. Όπως ανέφερε, σήμερα είναι 62 ετών και τότε ήταν νεότερος, δηλώνοντας ότι… «ήταν πιο ρομαντικός το 1989». Υποστήριξε ότι τα αρχεία αυτά ανασύρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης με σκοπό να δημιουργηθούν εντυπώσεις, επισημαίνοντας πως «δεν βρέθηκε τίποτα που να τον επιβαρύνει».

Η Εισαγγελέας επεσήμανε την ύπαρξη μίας φωτογραφίας όπου ο κατηγορούμενος εικονίζεται να αποδίδει χαιρετισμό μπροστά στον τάφο του Μουσολίνι. Ο κατηγορούμενος δεν αρνήθηκε το περιστατικό, υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογραφία είναι παλιά και ελήφθη «χάριν τιμής προς έναν φίλο» που τον φιλοξενούσε και ήταν εκείνος που την τράβηξε. Όπως είπε, «έτυχε να γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο» και η πράξη του δεν είχε πολιτική ή ιδεολογική σημασία.

Κλείνοντας την απολογία του, ο Παππάς έκανε λόγο για «δικαστική πλάνη» που του στέρησε χρόνια από τη ζωή του: «Όλα αυτά είναι ένα κακόγουστο αστείο που με έστειλε στη φυλακή. Την ημέρα της πρωτόδικης απόφασης, χιλιάδες άνθρωποι φώναζαν απ’ έξω για καταδίκη. Οι δικαστές δεν επηρεάζονται; Άνθρωποι είναι, όχι Θεοί».

Πηγή: Dikastiko.gr

