Credits: MEGA - Η στιγμή που το θύμα δέχεται επίθεση στο σπίτι του στη Δροσιά

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγείται ο 29χρονος, τον οποίο συνέλαβαν οι αστυνομικοί ως τον δράστη τής απόπειρας δολοφονίας 38χρονου άνδρα στη Δροσιά το πρωί της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μόλις βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και οι γιατροί έδωσαν τη συγκατάθεσή τους να μιλήσει στα στελέχη της Ασφάλειας, κατονόμασε ως δράστη της ένοπλης επίθεσης σε βάρος του τον 29χρονο φίλο της πρώην συντρόφου του, λέγοντας ότι κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του και τον αναγνώρισε.

Οι αστυνομικοί έμαθαν ότι ο 29χρονος εργαζόταν τη θερινή περίοδο σε τουριστική επιχείρηση στη Ζάκυνθο και τον αναζήτησαν εκεί. Ο συγκάτοικός του δήλωσε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι την επίμαχη ημέρα ο 29χρονος απουσίαζε από το νησί, αν και ο ίδιος ο συλληφθείς το αρνείται κατηγορηματικά.



Τα στελέχη της Ασφάλειας ζήτησαν από την Εισαγγελία την άδεια να προχωρήσουν σε έρευνα στο κατάλυμα, όπου διέμενε στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν το 22αρι πιστόλι, που χρησιμοποίησε ή τα ρούχα που φορούσε.