Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η κατσίκα που εγκαταλείφθηκε ακρωτηριασμένη σε βάτα και σκουπίδια στο φράγμα του Αλφειού, στην Κρέστενα Ηλείας.

Το ζώο δεν είχε χάσει το πόδι του σε ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστουρώματος, της βάρβαρης πρακτικής δεσίματος με σχοινιά που εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνθρωπος που όφειλε να φροντίζει τη κατσίκα την εγκατέλειψε να πεθάνει μόνη.

Advertisement

Advertisement

Το άτυχο ζώο εντόπισε ο κ. Διονύσης Λιαρομάτης, εθελοντής της Φιλοζωικής Κρέστενων «Νοιάζομαι», ο οποίος μετέφερε την κατσίκα σε κτηνίατρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα, δυστυχώς όμως άντεξε για μόλις 38 ώρες