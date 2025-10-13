Η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου είναι βελτιωμένη μετά ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη την Κυριακή και δεν εμπνέει ανησυχία. Μάλιστα, το πρωί της Δευτέρας (13/10) έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που ο έβγαινε από το νοσοκομείο, μέσα στο αυτοκίνητό του. «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» είπε χαμηλόφωνα και ευχήθηκε στους ρεπόρτερ να έχουν υγεία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μεταφέρθηκε την Κυριακή με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο νοσοκομείο καθώς δεν ένιωθε καλά. Λόγω ηλικίας, κρίθηκε απαραίτητη η γνωμάτευση από τους γιατρούς.

Σήμερα, εμφανίζεται να αισθάνεται πολύ καλύτερα ενώ οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ήταν αρκετά ευδιάθετος και έτοιμος να ξεκινήσει να ευλογεί τους υπόλοιπους ασθενείς.

Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος, μίλησε στην ίδια εκπομπή για τη νοσηλεία του Αρχιεπίσκοπου.

«Μιλήσαμε, είναι χαρούμενος και ευδιάθετος που θα βγει από το νοσοκομείο. Χθες ήταν αρκετά κουρασμένος γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γεμάτο το πρόγραμμά του λόγω των εργασιών αλλά και της χειροτονίας του νέου επισκόπου Σκιάθου. Αισθάνθηκε κόπωση και πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις του είναι θαυμάσιες και είναι έτοιμος να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Ένιωθε κόπωση στα πόδια», αποκάλυψε.