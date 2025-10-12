Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

H ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Οι γιατροί, με βάση τις πληροφορίες, εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής αναφέρει: «Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».