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Ο βασικός ρόλος του δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του νόμου και των δικονομικών κανόνων από τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας.

Οι δικαστές του Αρείου Πάγου ακολουθούν μακρά υπηρεσιακή πορεία και προάγονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνταγματικές και νομοθετικές διαδικασίες της ελληνικής πολιτείας.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αποτελεί διακριτό θεσμό, ο οποίος ασκεί εισαγγελικά καθήκοντα και εποπτεύει τις εισαγγελικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του νόμου.

Η λειτουργία του ανώτατου δικαστηρίου υποστηρίζεται από το προσωπικό της γραμματείας, το οποίο διαχειρίζεται τη δικογραφία και την καθημερινή διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών.

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Στις 16 Οκτωβρίου 1834, επί βασιλείας Όθωνα, δημοσιεύθηκε το βασιλικό διάταγμα με το οποίο ιδρύθηκε ο Άρειος Πάγος. Ένας θεσμός που, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

Η ίδρυσή του αποτέλεσε μέρος της προσπάθειας συγκρότησης ενός οργανωμένου δικαστικού συστήματος στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Σήμερα, πίσω από τις αποφάσεις του βρίσκονται δεκάδες ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, εισαγγελείς, γραμματείς, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

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Από τον αρχαίο Άρειο Πάγο στο δικαστήριο του Όθωνα

Το όνομα προέρχεται από τον βραχώδη λόφο του Άρη, βορειοδυτικά της Ακρόπολης, όπου λειτουργούσε ένα από τα σημαντικότερα δικαστικά και πολιτειακά όργανα της αρχαίας Αθήνας.

Στη νεότερη Ελλάδα, οι πρώτοι δικαστές διορίστηκαν τον Ιανουάριο του 1835. Πρώτος πρόεδρος υπήρξε ο Χριστόδουλος Κλωνάρης και πρώτος εισαγγελέας ο Ανδρόνικος Πάικος.

Ανάμεσα στους πρώτους αρεοπαγίτες ήταν και ο Αναστάσιος Πολυζωΐδης, ο δικαστής που είχε αρνηθεί να συνυπογράψει την καταδικαστική απόφαση εναντίον του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Η πρώτη απόφαση του νέου δικαστηρίου εκδόθηκε την 1η Μαΐου 1835, έχοντας ληφθεί στις 30 Απριλίου.

Τι αποφασίζει ο Άρειος Πάγος

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Ο Άρειος Πάγος δεν αποτελεί συνήθως έναν τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας που εξετάζει ξανά από την αρχή τα πραγματικά περιστατικά μιας υπόθεσης.

Ο βασικός του ρόλος είναι να ελέγχει αν οι αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων εφαρμόζουν σωστά τον νόμο και αν έχουν τηρηθεί οι ουσιώδεις δικονομικοί κανόνες.

Μπορεί να αναιρέσει μια δικαστική απόφαση λόγω νομικού σφάλματος, ενώ η νομολογία του συμβάλλει στην ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας.

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Δεν πρέπει να συγχέεται με το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της διοικητικής δικαιοσύνης.

Η σύνθεση: Πρόεδρος, αντιπρόεδροι και αρεοπαγίτες

Επικεφαλής του δικαστηρίου βρίσκεται ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ακολουθούν οι αντιπρόεδροι και οι αρεοπαγίτες, οι οποίοι συμμετέχουν στη σύνθεση των δικαστικών τμημάτων.

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Σύμφωνα με τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, ο Άρειος Πάγος λειτουργεί σε τμήματα και σε Ολομέλεια. Τα τμήματα έχουν κατά κανόνα πενταμελή σύνθεση, ενώ η Ολομέλεια συνεδριάζει με ευρύτερη συμμετοχή ανώτατων δικαστών.

Οι δικαστές δεν εκλέγονται από τους πολίτες. Ακολουθούν μακρά υπηρεσιακή διαδρομή στη Δικαιοσύνη και προάγονται σύμφωνα με τις συνταγματικές και νομοθετικές διαδικασίες. Η επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα, με αποφασιστικό ρόλο του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

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Δίπλα στο ανώτατο δικαστήριο λειτουργεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με επικεφαλής τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στελέχωση από αντεισαγγελείς.

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Η Εισαγγελία αποτελεί διακριτό θεσμό, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την άσκηση των προβλεπόμενων εισαγγελικών καθηκόντων στις υποθέσεις του Αρείου Πάγου, καθώς και την εποπτεία και καθοδήγηση των εισαγγελικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του νόμου.

Με νομοθετική μεταβολή του 2026, οι οργανικές θέσεις των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου αυξήθηκαν κατά δύο και ανήλθαν σε 28. Παράλληλα, προβλέφθηκαν πέντε επιπλέον θέσεις αρεοπαγιτών.

Οι δικαστικοί και διοικητικοί υπάλληλοι

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Η λειτουργία του Αρείου Πάγου δεν στηρίζεται αποκλειστικά στους δικαστές. Απαραίτητο είναι το προσωπικό της γραμματείας και των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναλαμβάνουν την παραλαβή και καταχώριση δικογράφων, την τήρηση φακέλων, τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων, την έκδοση πιστοποιητικών και τη διαχείριση της διαδικασίας δημοσίευσης αποφάσεων.

Παράλληλα, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες υποστηρίζουν το πρωτόκολλο, το αρχείο, τη μηχανογράφηση, τη διαχείριση προσωπικού και την καθημερινή λειτουργία του δικαστικού μεγάρου.

Είναι σημαντικό να διακρίνονται οι οργανικές θέσεις από τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων υπαλλήλων. Ο δεύτερος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω κενών, αποσπάσεων, συνταξιοδοτήσεων και νέων διορισμών.

Οι μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης Δικαιοσύνης

Η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων, η επάρκεια προσωπικού και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αποτελούν διαρκείς προκλήσεις.

Για τους πολίτες, η σημασία του Αρείου Πάγου δεν περιορίζεται στις πολύκροτες ποινικές υποθέσεις. Η νομολογία του επηρεάζει ζητήματα εργασιακών σχέσεων, οικογενειακού δικαίου, ιδιοκτησίας, αποζημιώσεων και πολλών άλλων πλευρών της καθημερινής ζωής.

Από το βασιλικό διάταγμα του 1834 έως τις ηλεκτρονικές δικαστικές διαδικασίες του 21ου αιώνα, ο Άρειος Πάγος παραμένει ένας από τους βασικούς θεσμούς της ελληνικής έννομης τάξης. Η ουσιαστική του αποστολή είναι η ορθή και ενιαία εφαρμογή του νόμου, με σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και στα δικαιώματα των πολιτών.