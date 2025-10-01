Θλίψη προκαλεί η είδηση ότι μια 28χρονη έγκυος, εισήχθη στο νοσοκομείο Άρτας και έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες ώρες.

Η 28χρονη, που ήταν έγκυος στους πρώτους μήνες κύησης, μεταφέρθηκε στη Μαιευτική κλινική, όπου ήταν η μόνη νοσηλευόμενη. Εκεί της χορηγήθηκε αγωγή. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, της χορηγήθηκε αντιβίωση και παρουσίασε ισχυρή αλλεργική αντίδραση που εξελίχθηκε σε σοκ.

Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι γιατροί για ένα 24ωρο έδωσαν τεράστια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως η γυναίκα κατέληξε, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Το κλίμα στο Νοσοκομείο είναι εξαιρετικά βαρύ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης.