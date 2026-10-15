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Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, τη στιγμή που ο γιατρός παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σε βάρος του γιατρού σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης καταδίκασε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

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Στο νοσοκομείο συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου νοσοκομειακός γιατρός στην Αρτα, ο οποίος κατηγορείται ότι ζήτησε «φακελάκι» 400 ευρώ από τον εγγονό ηλικιωμένης γυναίκας, προκειμένου να πραγματοποιήσει επέμβαση.

Η υπόθεση σύμφωνα με το epiruspost.gr, αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του εγγονού στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση και ο γιατρός να συλληφθεί μέσα στο νοσοκομείο, την ώρα που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζήτησε από τον εγγονό της ηλικιωμένης 400 ευρώ για να προχωρήσει στην επέμβαση. Ο εγγονός εξήγησε ότι δεν μπορούσε να διαθέσει το συγκεκριμένο ποσό, με αποτέλεσμα να συμφωνηθεί τελικά η καταβολή 250 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο νεαρός κατάφερε να συγκεντρώσει τα 250 ευρώ και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας όσα είχαν προηγηθεί.

Αρτα – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αρτα: Η σύλληψη μέσα στο Νοσοκομείο



Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ο εγγονός της ασθενούς συναντήθηκε με τον γιατρό στο νοσοκομείο.

Ο γιατρός συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε 200 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, παρουσία των αστυνομικών που είχαν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.Τα χρήματα κατασχέθηκαν και στη συνέχεια αποδόθηκαν στον εγγονό της ηλικιωμένης.

Σε βάρος του νοσοκομειακού γιατρού σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Το περιστατικό κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ενημερώθηκε για τη σύλληψη ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τα Ιωάννινα. Μιλώντας από το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου βρέθηκε το μεσημέρι, καταδίκασε την πρακτική της απαίτησης χρημάτων από ασθενείς του ΕΣΥ.

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«Κανένας γιατρός που ζητάει φακελάκι δεν έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σε ανάλογες περιπτώσεις έχει ζητήσει την άμεση απόλυση των γιατρών που εμπλέκονται.

Αρτα: Η δήλωση Γεωργιάδη από τα Ιωάννινα

Το περιστατικό κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ενημερώθηκε για τη σύλληψη ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τα Ιωάννινα. Μιλώντας από το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου βρέθηκε το μεσημέρι, καταδίκασε την πρακτική της απαίτησης χρημάτων από ασθενείς του ΕΣΥ.

«Κανένας γιατρός που ζητάει φακελάκι δεν έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σε ανάλογες περιπτώσεις έχει ζητήσει την άμεση απόλυση των γιατρών που εμπλέκονται.

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Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι γιατροί έχουν πλέον τη δυνατότητα να ασκούν ιδιωτικό έργο μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών τους στο ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι μπορούν να αποκτούν νόμιμα και φορολογημένα πρόσθετα εισοδήματα. Όπως είπε, αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την απαίτηση χρημάτων από ασθενείς που δικαιούνται δωρεάν υπηρεσίες στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους πολίτες να μην υποκύπτουν σε τέτοιες απαιτήσεις και αναφέρθηκε στην ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις καταγράφονται και μπορούν να αντιμετωπίζονται από το υπουργείο. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για τα προγραμματισμένα χειρουργεία έχει μειωθεί κάτω από τους πέντε μήνες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

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