Το περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ στο οποίο είναι φορτωμένο ένα ψυγείο

Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχουν διατάξει οι αρχές για το βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει ενα εν κινήσει περιπολικό να κουβαλάει ψυγείο.

Στο βίντεο διακρίνεται το ψυγείο να είναι φορτωμένο στο πορτ μπαγκάζ του περιπολικού, το οποίο κινείται με χαμηλή ταχύτητα. Το βίντεο δημοσιεύτηκε από έναν χρήστη του TikTok στον λογαριασμό του με την λεζάντα «το περιπολικό δεν είναι ταξί», που θυμίζει την ατάκα που είπε αστυνομικός στην Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Το περιστατικό είναι αρκετά πρόσφατο, συνέβη στο Καματερό και οι αρχές που έχουν ήδη διατάξει ΕΔΕ, ερευνούν τους λόγους που το ψυγείο βρέθηκε στο εν λόγω περιπολικό, καθώς και τον αστυνομικό που βρισκόταν εντός του οχήματος.