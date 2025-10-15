Σαν «κόκκινο πανί» φάνηκε σε κάποιους η στολή του αστυνομικού την ώρα που περνούσε μπροστά από το κτίριο της πρώην ΑΣΟΕΕ και ήταν αρκετή η αμφίεση του, για να δεχθεί επίθεση με φωτοβολίδα, πέτρες και νεραντζιά, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί.

Ο έμπειρος αστυνομικός της Ομάδας ΖΗΤΑ πήγαινε το μεσημέρι τής Τετάρτης στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία. Μπροστά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο εγκλωβίστηκε ανάμεσα στα ακινητοποιημένα λόγω έργων αυτοκίνητα. Νεαροί, που τον αντιλήφθηκαν, ξεκίνησαν να του πετούν πέτρες και νεράντζια, ενώ κάποιος εκσφενδόνισε και μία φωτοβολίδα, η οποία -όπως ανέφερε ο ένστολος- πέρασε ξυστά από το κράνος του.

Ο Ζητάς δεν εγκατέλειψε το σημείο, διερχόμενοι οδηγοί βγήκαν από τα οχήματά τους για να τον βοηθήσουν και πολύ γρήγορα οι επιτιθέμενοι εξαφανίστηκαν στον χώρο του πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε στον χώρο κάποια γνωστή συγκέντρωση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, ώστε ο μοτοσικλετιστής της ΕΛ. ΑΣ να αποφύγει την οδό Πατησίων