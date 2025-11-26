«8 στους 10 τροφίμους είναι κατάκοιτοι. Βρίσκονται όλοι σε αναπηρικά αμαξίδια. Περιπατητικούς έχουμε ελάχιστους. Οι οικογένειες δεν έχουν τα χρήματα για να υποστηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν και εκείνοι με νοητική στέρηση. Τους δεχόμαστε όλους, εκτός από ανιακούς που περπατάνε και από τους καρκινοπαθείς».

Ακούγοντας αυτά τα λόγια στην συνέντευξη που έδωσαν στην εκδότη της HuffPost Έμη Λιβανίου η κυρία Σαμπίνα Στάϊκου Σερπιέρη, γενική διευθύντρια στο Άσυλο Ανιάτων και ο κύριος Νίκος Κανελλόπουλος, αντιπρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων, συνειδητοποιούμε ότι το Άσυλο Ανιάτων δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο και ιστορικότερο φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Είναι η συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και η μοναδική απάντηση σε δραματικά ερωτήματα:

Τι κάνει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, που συμβαίνει να είναι ασθενής με χρόνια νόσο. ή Άτομο με Αναπηρία, ή ακόμα και ένα ορφανό παιδί που φιλοξενείται μέχρι να ενηλικιωθεί στο ΠΙΚΠΑ, όταν φτάσει η στιγμή της ενηλικίωσης;

Τι απογίνονται οι άνθρωποι που είναι ανήμποροι, όταν τους απαρνηθούν οι οικογένειές τους λόγω των σοβαρών προβλημάτων στην υγεία τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται χωρίς κανένα πόρο και χωρίς κανένα χέρι να τους στηρίξει;

Ποιός φροντίζει για τις «χαμένες ψυχές» δίπλα μας, όταν οι νόμοι και η Πολιτεία δεν έχουν προβλέψει τρόπους και πόρους για να τις φροντίσουν;

«Είναι από τα ιδρύματα που χρειάζονται πολλά ψυχικά αποθέματα καθημερινά για να μπορεί κάποιος να προσφέρει όσα αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται. Δεν είναι όπως ένα νοσοκομείο, όπου μπαίνει κάποιος για 1,2 ή 10 ημέρες, με την ελπίδα ότι όλα θα βελτιωθούν και η ζωή θα συνεχιστεί. Είναι μία διαχρονική παραμονή από ανθρώπους που κουβαλάνε το πρόβλημά τους χρόνια και χρόνια και δεν μπορούν να θεραπευθούν», σημειώνει ο κύριος Κανελλόπουλος.

Η έδρα του Ασύλου Ανιάτων βρίσκεται στην Κηφισιά, ενώ το ίδρυμα στην περιοχή της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη, στην έπαυλη Μάλκολμ. Ένα ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου που δεν διαφημίζει όσα προσφέρει, αν και είναι ανεκτίμητα. Δεν είχε ποτέ εξωστρέφεια, επειδή η κοινωνία μας δεν δείχνει ενδιαφέρον για τους τροφίμους. Τους αντιμετωπίζει με αδιαφορία, επειδή δεν είναι παιδιά αλλά άνθρωποι που δεν μπορούν ούτε να χαμογελάσουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Ηλικιωμένοι σε βαριά κατάσταση,

Φωτογραφία αρχείου – Ασυλο Ανιάτων, επίσκεψη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – 2014

«Σήμα κινδύνου» για τον συγκυτιακό ιό: Επείγουσα ανάγκη για εμβολιασμό στο Άσυλο Ανιάτων

Η κυρία Σαμπίνα Στάϊκου Σερπιέρη αποκαλύπτει ένα δραματικό πρόβλημα που παραμένει ανοιχτό, απευθύνοντας και δημόσια έκκληση στην ελληνική Πολιτεία και στο υπουργείο Υγείας για ένα συγκεκριμένο εμβόλιο, που απαιτείται πριν μπούμε βαθιά στον χειμώνα για τους ασθενείς στο Ασυλο Ανιάτων. Το οικονομικό κόστος είναι απαγορευτικό:

«Είχαμε κάνει πέρυσι ένα αίτημα για να πάρουμε το εμβόλιο RSV (συγκιτιακός ιός). Το 2024 προέκυψε έξαρση και χάσαμε αρκετούς ανθρώπους γιατί είναι καθαρά αναπνευστικό το πρόβλημα που προκαλεί. Το εμβόλιο κοστίζει 200 ευρώ με νοσοκομειακή τιμή 148 ή 178 ευρώ… Για ένα απλό πολίτη μπορεί να συνταγογραφηθεί και να το πάρει από το φαρμακείο. Εμείς υπαγόμαστε στο κλειστό νοσήλιο. Δηλαδή, ο ΕΟΠΥΥ μας δίνει 33 ευρώ την ημέρα για κάθε ασθενή, όμως δεν μπορεί κανένας να μας συνταγογραφήσει κάποιο φάρμακο. Συνεπώς αυτό το φάρμακο δεν μπορούμε να το πάρουμε και κάναμε αίτημα στον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό Υγείας, ώστε να το πάρουμε μέσω έξτρα συνταγογράφησης. Είναι μεγάλο κόστος για 110 ανθρώπους. Περιμένουμε απάντηση από τον Φεβρουάριο. »

Τραγέλαφος: Το Άσυλο Ανιάτων στοχοποιείται μέσω του ΕΝΦΙΑ

Το ίδρυμα βασίζεται για τους πόρους του σε ορισμένες δωρεές και σε ακίνητα που κληροδοτούν Έλληνες μετά τον θάνατό τους κατά κανόνα. Ο κύριος Νίκος Κανελλόπουλος εξηγεί την απίθανη στρέβλωση: «Έρχεται το κράτος και σου λέει, ότι εσύ έχεις μία τεράστια περιουσία! Φέρε εδώ ΕΝΦΙΑ… Ιδρύματα τέτοια θα έπρεπε κανονικά να απαλλάσσονται. Εμείς ζητάμε αρωγή και αντί αυτού ερχόμαστε εμείς ως αρωγοί του κράτους! Είναι οξύμωρο. Σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, είναι ώρα να το δει κάποιος».